В Германии арестован распространитель детской порнографии

Берлин, , 12:03 — REGNUM Полиция Германии арестовала подозреваемого в распространении детской порнографии, сообщает 6 июля Reuters.

Задержанный являлся администратором закрытого интернет-портал, на котором распространялась детская порнография.

Количество потребителей незаконной интернет продукции составлял порядка 90 тыс. человек.

Данный интернет-портал существовал с конца 2016 года. Полиция арестовала 39-летнего администратора, проживавшего во Франкфурте, а также нескольких пользователей в основном из Австрии и Германии.

«Пользователи портала обменивались фотографиями и видеоматериалами преступного содержания, включающего в себя сцены насилия над детьми», — говорится в заявлении полиции.

Администратор интернет-портала был арестован 12 июня, более подробная информация будет дана на пресс-конференции 7 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эстонии педофильский рассказ признан литературным произведением