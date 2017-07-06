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Частных перевозчиков Новокузнецка просят не решать проблемы за счёт людей

Общество

С 15 июля проезд в частных маршрутках Новокузнецка подорожает почти на 40%

Новокузнецк, Кемеровская область, 6 июля 2017, 12:09 — REGNUM  Общественность Новокузнецка будоражат сообщения о намерении частных перевозчиков резко повысить плату за проезд в маршрутных такси, заявил председатель Федерации профсоюзных организаций Кемеровской области Олег Маршалко.

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Рост составить почти 40%. Так, стоимость билета для пассажиров, которые оплачивают проезд за наличные деньги, вырастет сразу на семь рублей (с 18 до 25 рублей), и на четыре рубля (до 22 рублей) — за безналичный расчет.

При этом Маршалко говорит, что «этого делать нельзя», и отмечает, что сегодня покупательная способность заработной платы и невысокий уровень пенсий «не позволяют нести дополнительные транспортные расходы».

«Постоянный рост тарифов на ЖКХ, цен на продукты питания и без того ложатся на плечи трудящихся и ветеранов. По вашему пути могут пойти и другие города Кузбасса, что приведет к социальным потрясениям в области, сломает хрупкий социальный мир. Понятно, вам надо решать свои проблемы. Но нельзя их решать в ущерб интересам населения, нарушая социальное спокойствие города и области в целом. Прошу вас пересмотреть свое решение о повышении платы за проезд», — с таким обращением председатель Федерации профсоюзных организаций Кемеровской области обратился к частным перевозчикам, которые объявили, что с 15 июля проезд в маршрутках подорожает.

Городские власти уже осудили решение частных перевозчиков, подчеркнув, что такое повышение будет ощутимо для большинства горожан.

В то же время, старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, доцент экономического факультета Новосибирского государственного университета Ольга Валиева считает, что вероятность того, что под давлением властей и населения частные перевозчики откажутся от своего решения, почти нулевая.

«В Новосибирске стоимость проезда повышают повсеместно и возмущений не слышно. Но, тут надо смотреть с другой стороны. Стоимость бензина постоянно растёт. Увеличилась цена комплектующих, ремонта и содержания транспорта. Выросли налоги, стоимость услуг ЖКХ и МРОТ, от которого «пляшут» при начислении заработной платы. Все издержки растут, соответственно будет и повышаться стоимость проезда. Тут впору задуматься о повышении эффективности транспортных МУПов, проведении аудита и оценки использования имущества», — отметила ИА REGNUM Ольга Валиева.

Согласно данным Кемеровостата, в июне индекс потребительских цен по Кузбассу составил 101,0% (с начала года — 101,4%), в том числе на продовольственные товары — 101,4% (101,7%), непродовольственные — 100,1% (100,8%), услуги — 101,5% (101,9%). А среднемесячная заработная плата работников в организациях области (включая малые предприятия) в январе-апреле составила 30 807 рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года она возросла на 7,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после заявления частных перевозчиков о намерении с 15 июля поднять цену на проезд, в администрации Новокузнецка создана экстренная рабочая группа по выработке мер поддерживающего характера. Решено сохранить на нынешнем уровне стоимость проезда в муниципальном транспорте до конца 2017 года и увеличить количество муниципального транспорта, продлить маршруты.

Стоит отметить, что на неодобрительную реакцию со стороны властей сами частные перевозчики уже ответили, указав на статью 3 ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации», согласно которой перевозчик вправе самостоятельно устанавливать тарифы для осуществления перевозок. Самостоятельно цены на проезд в маршрутках частные перевозчики могут устанавливать, согласно новому федеральному закону, с января 2016 года.

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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