Непогода в Москве могла опосредованно повлиять на депрессии

Москва, , 10:31 — REGNUM Жители Москвы в июне 2017 года на 14% чаще, чем годом ранее, обращались в службу психологической помощи населению, сообщила RT директор службы Нина Петроченко.

Всего в этот период поступило 3,87 тыс. обращений, в июне 2016 года их было 3,4 тыс. В основном, это жалобы на здоровье (25% от всех обращений) — это и физическое, и психическое состояние, в том числе и депрессия.

Еще 20% жителей Москвы жалуются на дефицит общения. На третьем месте — семейные и супружеские проблемы (11−12%).

В службе отметили, что опосредованно погода может влиять на усиление депрессивных состояний: если у человека уже есть легкая депрессия, апатия, упадок сил, то погода может их усугубить.

«Во время консультации бывает, что человек может, жалуясь на свои проблемы, сказать: «Вот ещё и погода такая» или «Ещё и лето не удалось», — заявила директор службы, пояснив, что спровоцировать желание обратиться за помощью могло и вынужденное пребывание в городе вместо дачи из-за непогоды.

Специалисты отмечают, что холодное лето в Центральной России обусловлено действием антициклона. Область повышенного атмосферного давления долго сохранялась над центральной Европой, а в район Русской равнины постоянно выносились холодные воздушные массы.

Продолжительная погодная аномалия, по словам ученых, связана с длительным и устойчивым блокирующим антициклоном над Центральной Европой. В район Русской равнины, которая оказалась над его восточной периферией, постоянно выносились холодные воздушные массы.