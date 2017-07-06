Свадебный бум в Перми: магия трех семёрок и День семьи

Пермь, , 10:28 — REGNUM В Пермиажиотаж среди будущих молодожёнов вызвала дата 7 июля — день трёх семёрок. Заявления на регистрацию брака подали 340 пар, что в два раза больше, чем в обычную летнюю пятницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В управлении ЗАГС администрации Перми отметили, что больше всего пар планируют пожениться в Свердловском районе (71 пара), на втором месте по количеству поданных заявлений — Индустриальный (64 пары), замыкает тройку лидеров Мотовилихинский район (53 пары).

Интерес у влюблённых вызвала и еще одна дата — 8 июля. В этот день традиционно отмечают День любви семьи и верности. В субботу в Перми работают отделения ЗАГС в Ленинском и Орджоникидзевском районах, если обычно по субботам здесь регистрируется порядка 10−15 браков, то на 8 июля подано 34 заявления.

Напомним, 8 июля отмечается всероссийский праздник День семьи, любви и верности, посвященный православным покровителям семьи и влюблённых Петру и Февронии Муромским. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все популярнее и популярнее. Молодые люди верят, что брак, заключенный 8 июля, будет счастливым и долгим.

Добавим, Пётр был сыном Муромского князя Юрия Владимировича и вступил на престол в 1203 году. А за несколько лет до этого заболел проказой, и не мог вылечиться. Однажды ему приснилось, что исцелить его сможет только одна крестьянка — дочь пчеловода Феврония. Князь влюбился в нее и пообещал ей жениться сразу после исцеления. Однако слово не сдержал и снова заболел.

Девушка взялась за его лечение и помогла, после чего Пётр женился на своей спасительнице. Но тут бояре воспротивились браку на «простушке». Пётр не захотел разлучаться с любимой, отказался от богатства и власти. Его изгнали. После этого в Муроме стало не спокойно. Бояре перессорились в борьбе за престол. Собрали совет и попросили князя вернуться. Петр и Феврония вернулись. Они правили долго и счастливо.

В преклонном возрасте они приняли постриг в монастырях с именами Давид и Евфросиния. Любящие супруги молили Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и получилось. Они скончались каждый в своей келье в один час и день 8 июля 1228 года. Пётр и Феврония еще при жизни завещали похоронить их в одном гробу, но монахи были против. Они считали, что погребение в одном гробу людей с монашеским званием невозможно. И их тела положили в разных обителях. Но, на следующий день Пётр и Февронья все равно оказались вместе. Так их и похоронили.

С того времени 8 июля — это день, который чествует покровителей семьи и семейные ценности. Пётр и Феврония причислены Русской православной церковью к лику святых. И сегодня их мощи покоятся в Муроме в Свято-Троицком женском монастыре.