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Охотникам и рыбакам Ямала перекрыли доступ к местам промысла

Общество

Нефтегазовая компания оправдывает свои действия необходимостью соблюдения безопасности стратегических объектов, особенно в пожароопасный период

Салехард, 6 июля 2017, 10:12 — REGNUM  Ямальские охотники и рыболовы из города Ноябрьска пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину на «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», который якобы закрыл доступ к местам промысла. Речь идет о поймах рек Вынгаяха, Вынгапур и Етыпур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявляют граждане, автомобилям охотников и рыболовов якобы запретили проезд по дорогам компании. Однако авторы письма к губернатору сообщают, что «дороги, по которым закрыт проезд, не ведут непосредственно к месторождениям, а обходят их стороной».

«В последнее время нас не допускают к излюбленным местам рыбалки и охоты. Город окружён месторождениями нефти и газа, — сообщают авторы петиции. — На всех дорогах, проходящих через эти месторождения и ведущих к озёрам, рекам, лесам, стоят посты нефтегазовых компаний. То есть, фактически весь город окружён постами. Осталась одна свободная дорога. Это выезд из округа. Уже второй год, в период весенней охоты, охотники не могут проехать к местам массового пролёта гусей. С началом рыболовного сезона рыбаки не смогут проехать к своим любимым рекам и озёрам».

«Формулировки запрета проезда нам совсем не понятны: «В связи с проведением мероприятий антитеррористического характера в преддверии пожароопасного периода». Но у нас в мае ещё лежит снег, а после начинается паводок! И мы не террористы! Также под запретом проезд «по территории опасных производственных объектов». Но мы не посещаем опасные производственные объекты и не проезжаем по их территории! Мы хотим свободно проехать через территорию месторождений к рекам и озёрам в леса и болота для рыбалки, охоты, сбора грибов и ягод. Все эти места находятся за постами. Нам отвечают, что есть достаточно других рек и озёр, «ловите там». Также предлагают оставлять машины у постов и дальше десятки километров идти пешком. Мы расцениваем эти предложения как циничные и издевательские», — заявляют граждане.

В нефтегазовой компании оправдывают свои действия необходимостью соблюдения безопасности стратегических объектов нефтедобычи.

«Введенные ограничения не нарушают конституционных прав граждан на свободное перемещение, поскольку ограничение касается только проезда через контрольно-пропускной пункт, соответственно, доступ граждан без использования автотранспортных средств к водным объектам, местам охоты, рыбалки, сбора дикоросов не ограничен», — пояснили в компании «Газпромнефть —Ноябрьскнефтегаз» информационному агентству Ura.ru.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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