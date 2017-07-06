Чиновница с высоким IQ собирается увольняться из владимирского департамента

Владимир, , 10:04 — REGNUM Заместитель главы департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова, которая заявила жителям Собинки, что у нее «IQ повыше» и предложила замолчать и слушать, подала заявление об увольнении. Об этом сообщил глава департамента Александр Кирюхин, передает «RT». Сейчас в отношении нее идет служебная проверка.

«Заместитель моя написала заявление по собственному желанию. Но пока она сейчас находится ещё на учёбе, поэтому в течение этих трёх недель будет проходить служебная проверка», — цитирует издание главу департамента.

Между тем, жители недовольны тем, что чиновники так и не принесли извинений, несмотря на то, что обещали это сделать и сотрудники департамента, и руководство администрации области. Жители записали видеообращение, в котором сообщили, что они не бараны и потребовали извинений.

«Мы люди, а не быдло, к которому нас хотят приравнять. Мы устали жить под давлением чинуш. Мы живём в свободной стране. Мы недовольны отношением власти и чиновников к нам, жителям Собинского района. Требуем диалога и решения проблем», — приводит издание слова выступавших.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошел в конце июня на выездном заседании коллегии департамента в Собинском районе. В ответ на возмущения жителей Елена Овчинникова заявила, что у нее «IQ повыше» и посоветовала «сидеть и слушать». Слова стали ответом на выступление местной жительницы, которая занимается ритуальным бизнесом. Предпринимательницу оскорбило, что глава администрации Собинского района Александр Разов покинул зал, сказав перед этим несколько слов о нечестных ритуальных компаниях.

«Я не буду вас перекрикивать — IQ у меня повыше, чем ваш. Если вам чего-то не нравится, пожалуйста, выходите. Поэтому спокойно сидите и слушайте меня», — заявила на достаточно жесткое выступление жительницы чиновница.

После этого заместитель губернатора Владимирской области Михаил Колков попросил руководителя департамента здравоохранения региона проверить высказывание своей заместительницы. Замглавы области также заметил, что считает недопустимым такое общение с людьми.

К слову, после этого у департамента появились проблемы и посерьезней. Так, Генпрокуратура, проведя проверку по обращению местного жителя, выяснила, что во Владимирской области при закупке медицинских товаров чиновники кратно завышали стоимость и создавали условия, при которых торги выигрывали аффилированные лица.

Кроме того, среди найденных нарушений есть и случаи конфликтов интересов. К примеру, Генпрокуратуре не понравилось, что супруга главы департамента здравоохранения Ирина Кирюхина руководит роддомом №2 города Владимира и находится в подчинении у своего мужа. Прокуроры считают, что это может повлиять на объективность и беспристрастность исполнения должностных обязанностей Александром Кирюхиным.

Прокуратура внесла представление главе департамента здравоохранения, а также уведомила об открытии местное управление антимонопольной службы и заместителя губернатора области.

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