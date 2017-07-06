Четверг, 6 Июля 2017 года
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В Шанхае открылся первый магазин полного самообслуживания

Общество

Вход в магазин возможен для зарегистрированных пользователей

Шанхай, Китай, 6 июля 2017, 09:31 — REGNUM  Власти шанхайского района Янпу сообщили об открытии первого в Шанхае магазина полного самообслуживания. Главным отличием минимаркета Bingo Box от традиционных магазинов является полное отсутствие персонала.

Создатели Bingo Box пошли на необычный шаг ради снижения цен. Для того, чтобы совершить покупки жителям Шанхая необходимо зарегистрироваться в специальном приложении. Вход в магазин возможен для зарегистрированных пользователей, пишет «Наньцзао жибао».

Покупатель самостоятельно выбирает необходимые товары, после чего оплачивает покупки с помощью терминалов оплаты. Выданный чек автоматически разблокирует двери. Если кто-то из покупателей попытается покинуть магазин без оплаты товаров, то сработает сигнализация, а к магазину прибудет наряд полиции.

Местные жители пока скептически относятся к подобного рода магазинам, их смущает необходимость регистрации и возможные сложности при оплате товаров. Создатели Bingo Box не сомневаются в коммерческом успехе своего детища. Аналогичные магазины самообслуживания уже несколько лет успешно функционируют в США, а также ряде европейских стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американская компания Amazon.com, Inc., продающая товары и услугами через интернет, начала тестировать Amazon Go — офлайн-магазин продуктов в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) без продавцов и кассовых линий.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сиэтле Amazon тестирует магазин без касс и продавцов

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