Власти США поместили в тюрьму гражданина РФ, выданного Латвией

Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Гражданина Российской Федерации Юрия Мартышева, выданного Латвией США, поместили в тюрьму в городе Александрия (штат Вирджиния). Об этом, как передает RT, сообщили в посольстве РФ в США.

«Выданный властями Латвии США гражданин РФ Юрий Мартышев заключен в тюрьму в американском городе Александрия», — говорится в сообщении.

В российской дипмиссии уточнили, что экстрадиция гражданина РФ из Латвии в США стала очередным случаем «похищения человека» в нарушение действующего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г.

Известно, что сотрудники посольства РФ в США уже связались с Мартышевым по телефону, в ближайшее время планируется и его посещение в центре предварительного заключения.

В чем именно власти США обвиняют гражданина РФ пока неизвестно.

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