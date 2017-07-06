Мемориал «Золотая гора»: в ожидании экспертиз

Челябинск, , 09:06 — REGNUM Мемориал «Золотая гора» в Челябинске будет подвергнут экспертизе. При этом застраивать саму территорию комплекса не планируется, заявляют власти города.

О том, что площадь застройки нового микрорайона не совпадает с «Золотой горой», сообщил заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства города Сергей Самсонов. «Даже объёмы работ проекта планировки территория достопримечательного места, площадь которой 73 с лишним тысячи квадратных метров, не затрагивала», — цитирует его портал 1obl.ru.

Не исключено, что на территории комплекса будет разбит мемориальный сквер. Впрочем, до окончательного решения ещё далеко. Впереди — экспертизы территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Челябинске прошли публичные слушания по поводу межевания земель в районе Тополиной аллеи, где и расположен мемориальный комплекс «Золотая гора». Общественники обеспокоились, что территорию могут застроить.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал от властей Челябинска разобраться в ситуации.

Напомним, «Золотая гора» является объектом культурного наследия областного значения. Как полагают активисты, на территории захоронены люди, погибшие в период сталинских репрессий.

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