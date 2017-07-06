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Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей

Общество

Однако в Омском государственном техническом университете опровергли информацию о том, что преподаватели потребовали от дипломников закуски на 20 тысяч рублей

Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «Омск Live». Vk.com
Список дорогостоящих продуктов питания

Омск, 6 июля 2017, 09:02 — REGNUM  Продукты питания, которые запросила одна из кафедр Омского государственного технического университета (ОмГТУ) на защиту диплома, обошлись студентам в 20 тысяч рублей. Такая информация появилась сегодня, 6 июля, в группе «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Запись анонимного пользователя с прикрепленной фотографией того самого списка за короткое время набрала тысячи просмотров и больше сотни «лайков». Количество комментариев также перевалило за сотню.

Если верить этой информации, преподаватели (шесть человек в комиссии) запросили у дипломников внушительный список деликатесов. Там есть и лососевая икра, и сервелат, и сыр. Также в списке оливки, маслины, торт, букет цветов, вино, свежие овощи и фрукты, пироги с кетой и курицей, сёмга, кета, форель, сливочное масло, сок, чай, кофе, банка грибов и так далее. Автор поста утверждает, что студентам пришлось потратить на это 20 тысяч рублей, а также спрашивает, законно ли это.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в ОмГТУ.

«Подтверждаю — список настоящий», — сказал начальник отдела международных и общественных связей ОмГТУ Вячеслав Соломин. Однако, по его словам, это список продуктов питания, которые кафедра закупила к Новому году за свои собственные средства.

(Обновлено) Позже в вузе, после более тщательной проверки, предоставили информацию о том, что данный список — «это список приобретения продуктов питания для стола кафедры, накрытого на 8 марта за счет средств сотрудников ещё в 2014 году».

«В целом я считаю, что составлять студентам какие-либо списки недопустимо. Но сам факт того, что студенты хотят накрыть для преподавателей праздничный стол, я считаю нормальным. Студенты имеют право выразить благодарность преподавателям, и на самом деле они это делают с удовольствием и исключительно по своей инициативе», — подчеркнул Вячеслав Соломин.

Между тем скандальный список продолжает набирать комментарии. Вот лишь несколько из них: «Ого!Я помню мы сами накрывали стол, рублей по 200 собирали»; «Тут максимум на 10 000. Спросите у того, кто в магаз бегал, где ещё 10))»; «Не помню сколько мы на госы скидывались. 3 дня шли экзамены и 3 дня подобные столы накрывались. У вас вино потребовали, ха! С нас требовали коньяк, да не абы какой»; «Диплом защитить захотите — сдадите и не такие деньги» (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ИА REGNUM ).

При этом некоторые пользователи посчитали эту запись глупой, отметив, что продуктов питания в этом списке набирается лишь на 10 тысяч, и в застолье будут принимать участие не только преподаватели, но и сами студенты.

Добавим, по последним данным Омскстата, в регионе стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в конце мая 2017 года составляла 3455,70 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом апреля 2017 года его стоимость повысилась на 3,7%, с начала года — на 9,8%.

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