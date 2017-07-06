Без паники: МЧС опровергло информацию о введении ЧС в Карачаево-Черкесии

Черкесск, 6 июля 2017, 08:59 — REGNUM Град, сели, подтопления вызвали ливневые дожди, которые в эти дни идут в Карачаево-Черкесии. Однако режим ЧС в республике не объявлялся, и жителям рекомендовано сохранять благоразумие и не поддаваться панике, сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе МЧС по региону.
Спасательное ведомство обратилось к населению с призывом не верить распространяющимся в соцсетях сведениям о том, что ситуация, вызванная проливными дождями, настолько серьезна, что осталось только собирать вещи и покидать свои дома.
В одном из таких аудиосообщенияй, о котором говорится в официальном опровержении о введении режима ЧС на сайте регионального управления МЧС, в частности, мужской голос сообщает, что «в течение получаса ожидается сброс воды» и жителям, проживающим в районе радиозавода в городе Черкесске, надо немедленно «собирать документы с ценными вещами и уходить подальше». Этот же анонимный доброжелатель рассказывает, что реки выходят из берегов и ведется эвакуация жителей.
Главное управление МЧС России по республике опровергло эту информацию и сообщило, что режим чрезвычайной ситуации на территории Черкесска не вводился, подразделения МЧС работают в режиме повседневной деятельности. При этом, по данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках не превышает опасных отметок.
«Главное управление призывает жителей Карачаево-Черкесии опираться на достоверные данные, которые публикуются на официальных сайтах, сохранять спокойствие и благоразумие», — заявили в ведомстве.
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Стоит отметить, что паника жителей города Черкесска основана на личных переживаниях, которые многим горожанам пришлось пережить во время наводнения 2002 года. Тогда из-за размыва защитной дамбы, расположенной в районе радиозавода, произошло затопление значительной части республиканской столицы. От потопа пострадали тысячи человек.
В результате выхода из берегов рек и резкого повышения уровня воды на Головном водохранилище Большого Ставропольского канала были полностью затоплены железнодорожные пути на станции Черкесск, разрушены несколько мостов, смыта половина автодорожного покрытия через реку Кубань на автодороге Пятигорск — Карачаевск.
В результате июньского наводнения 2002 года погибли 10 жителей Карачаево-Черкесии. Еще больше жертв принесла «большая вода» Ставрополью и Краснодарскому краю. В Ставропольском крае погибли 47 человек, на Кубани — 31.