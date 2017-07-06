Без паники: МЧС опровергло информацию о введении ЧС в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 08:59 — REGNUM Град, сели, подтопления вызвали ливневые дожди, которые в эти дни идут в Карачаево-Черкесии. Однако режим ЧС в республике не объявлялся, и жителям рекомендовано сохранять благоразумие и не поддаваться панике, сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе МЧС по региону.

Спасательное ведомство обратилось к населению с призывом не верить распространяющимся в соцсетях сведениям о том, что ситуация, вызванная проливными дождями, настолько серьезна, что осталось только собирать вещи и покидать свои дома.

В одном из таких аудиосообщенияй, о котором говорится в официальном опровержении о введении режима ЧС на сайте регионального управления МЧС, в частности, мужской голос сообщает, что «в течение получаса ожидается сброс воды» и жителям, проживающим в районе радиозавода в городе Черкесске, надо немедленно «собирать документы с ценными вещами и уходить подальше». Этот же анонимный доброжелатель рассказывает, что реки выходят из берегов и ведется эвакуация жителей.

Главное управление МЧС России по республике опровергло эту информацию и сообщило, что режим чрезвычайной ситуации на территории Черкесска не вводился, подразделения МЧС работают в режиме повседневной деятельности. При этом, по данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках не превышает опасных отметок.

«Главное управление призывает жителей Карачаево-Черкесии опираться на достоверные данные, которые публикуются на официальных сайтах, сохранять спокойствие и благоразумие», — заявили в ведомстве.

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Стоит отметить, что паника жителей города Черкесска основана на личных переживаниях, которые многим горожанам пришлось пережить во время наводнения 2002 года. Тогда из-за размыва защитной дамбы, расположенной в районе радиозавода, произошло затопление значительной части республиканской столицы. От потопа пострадали тысячи человек.

В результате выхода из берегов рек и резкого повышения уровня воды на Головном водохранилище Боль­шого Ставропольского канала были полностью затоплены железнодорожные пути на станции Черкесск, разрушены несколько мостов, смыта половина автодорожного покрытия через реку Кубань на автодороге Пятигорск — Карачаевск.

В результате июньского наводнения 2002 года погибли 10 жителей Карачаево-Черкесии. Еще больше жертв принесла «большая вода» Ставрополью и Краснодарскому краю. В Ставропольском крае погибли 47 человек, на Кубани — 31.