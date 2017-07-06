Четверг, 6 Июля 2017 года
10:37:50 МСК

Без паники: МЧС опровергло информацию о введении ЧС в Карачаево-Черкесии

Общество

Спасатели уверяют, что уровень воды в реках республики хоть и поднялся и вызвал местами разрушения, но опасных отметок не превышает

Черкесск, 6 июля 2017, 08:59 — REGNUM  Град, сели, подтопления вызвали ливневые дожди, которые в эти дни идут в Карачаево-Черкесии. Однако режим ЧС в республике не объявлялся, и жителям рекомендовано сохранять благоразумие и не поддаваться панике, сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе МЧС по региону.

Спасательное ведомство обратилось к населению с призывом не верить распространяющимся в соцсетях сведениям о том, что ситуация, вызванная проливными дождями, настолько серьезна, что осталось только собирать вещи и покидать свои дома.

В одном из таких аудиосообщенияй, о котором говорится в официальном опровержении о введении режима ЧС на сайте регионального управления МЧС, в частности, мужской голос сообщает, что «в течение получаса ожидается сброс воды» и жителям, проживающим в районе радиозавода в городе Черкесске, надо немедленно «собирать документы с ценными вещами и уходить подальше». Этот же анонимный доброжелатель рассказывает, что реки выходят из берегов и ведется эвакуация жителей.

Главное управление МЧС России по республике опровергло эту информацию и сообщило, что режим чрезвычайной ситуации на территории Черкесска не вводился, подразделения МЧС работают в режиме повседневной деятельности. При этом, по данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках не превышает опасных отметок.

«Главное управление призывает жителей Карачаево-Черкесии опираться на достоверные данные, которые публикуются на официальных сайтах, сохранять спокойствие и благоразумие», — заявили в ведомстве.

Читайте также: Пострадавшие от наводнения 2002 подали в суд на правительство Карачаево-Черкесии

Стоит отметить, что паника жителей города Черкесска основана на личных переживаниях, которые многим горожанам пришлось пережить во время наводнения 2002 года. Тогда из-за размыва защитной дамбы, расположенной в районе радиозавода, произошло затопление значительной части республиканской столицы. От потопа пострадали тысячи человек.

В результате выхода из берегов рек и резкого повышения уровня воды на Головном водохранилище Боль­шого Ставропольского канала были полностью затоплены железнодорожные пути на станции Черкесск, разрушены несколько мостов, смыта половина автодорожного покрытия через реку Кубань на автодороге Пятигорск — Карачаевск.

В результате июньского наводнения 2002 года погибли 10 жителей Карачаево-Черкесии. Еще больше жертв принесла «большая вода» Ставрополью и Краснодарскому краю. В Ставропольском крае погибли 47 человек, на Кубани — 31.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия в крупных городах
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
ОмскРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Гройсман обещает решить проблему украинских дорог
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЯдерная бомба как богословский аргумент против «Матильды»
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
ещё главное