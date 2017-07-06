Путин протестировал лимузин проекта «Кортеж»

Москва, , 08:56 — REGNUM Новый лимузин для высших чиновников, который разрабатывался в рамках российского проекта «Кортеж», получил положительную оценку от президента страны Владимира Путина. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров газете «Известия».

"(Путин) уже ознакомился с проектом, видел разные его этапы, — рассказал глава Минпромторга. — На «прототипе А» даже ездил, «прототип Б» показать не успели».

По его словам, президент России остался доволен работой российских автомобилестроителей. При этом Мантуров не уточнил, когда именно состоялось тестирование нового транспортного средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2017 г. министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время проведения правительственного часа в Госдуме РФ рассказал, что Федеральная служба охраны (ФСО) сможет начать использовать автомобили проекта «Кортеж» уже в 2017 г.

Также чиновник сказал, что ФСО сможет провести все необходимые тесты машин еще до весны 2018 года.

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