Четверг, 6 Июля 2017 года
10:38:02 МСК

Нет спекуляциям! От главы Оренбурга потребовали порядка в работе детсадов

Общество

Тема изменений в режиме детских садов и оптимизации штата воспитателей вызвала большой резонанс. Последовало вмешательство губернатора. Он потребовал от градоначальника наведения порядка и исключения сокращения в педагогических коллективах

Нет спекуляциям! От главы Оренбурга потребовали порядка в работе детсадов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский сад

Оренбург, 6 июля 2017, 08:19 — REGNUM  В Оренбурге родительское сообщество выступило категорически против новшеств, которые планируется ввести с 1 сентября 2017 года в детских садах. Тема грядущих изменений (создание дежурных групп и сокращение воспитателей) вызвала широкий резонанс. Даже после официальных заявлений министра образования области и начальника городского управления образования о том, что интересы детей и родителей не пострадают, родительское сообщество не успокоилось. В ситуацию вмешался губернатор. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, губернатор Юрий Берг дал поручение главе города Оренбурга Евгению Арапову навести порядок и исключить любые спекуляции на теме работы детских садов.

«Ни дети, ни родители не должны почувствовать никаких изменений в работе дошкольных учреждений. Ребенок приходит в детсад как во второй дом, где его должен встретить воспитатель, к которому он привык, который любит и знает свою работу. И задача администрации города — обеспечить такой режим работы. Воспитатели в детских садах Оренбурга ни в коем случае не должны попасть под сокращение — это не обсуждается. Детские сады будут работать в режиме, удобном и для детей, и для родителей, и для педагогического коллектива. Любые спекуляции на этой теме — недопустимы!» — сказал Берг.

Напомним, что ранее министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов подчеркнул, что под сокращение попадет 60 воспитателей, чей средний возраст 64−65 лет. Кроме того, «среди тех, которые будто бы попадают под сокращение, 90 человек — это те, которые вакансии имеют, то есть никакого сокращения на самом деле нет». Поставлена задача — всем найти работу.

Между тем, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM мама дошкольницы, в детском саду, куда она водит дочь, сократили двух воспитателей, а их возраст далек от 64 лет. Мама малыша из другого дошкольного учреждения сообщила, что под сокращение также попало два воспитателя. Причиной сокращения одного из педагогов стало то, что она имеет диплом учителя начальных классов, а не воспитателя дошкольного учреждения.

Стоит отметить, что сотрудник сферы дополнительного образования выразила опасения в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что за сокращением в детских садах последуют сокращения и в сфере допобразования: начнут также избавляться от тех, у кого непрофильное образование.

Сообщение Минобра области том, что в Оренбуржье есть уже опыт режима работы детских садов, на который собираются переводить Оренбург, не нашло положительного отклика. В ведомстве подчеркнули, что в Бузулуке, Бугуруслане, Новотроицке и Абдулино соблюдаются потребности всех участников образовательных отношений. Однако Оренбург воспринял новшества в штыки. Родители негативно отнеслись к созданию дежурных групп. Также они считают, что с сокращением штата воспитателей педагогам будет тяжело справляться с воспитанием и обучением в переполненных группах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге родители выступают против сокращения воспитателей в детсадах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обеспеченность детскими садами и яслями
Главное сегодня
NB!
06.07.17
Алена СычеваО любви и верности детям и к празднику
МоскваРоссия Мультипликация Культура
NB!
06.07.17
Власти КНР продолжают преследовать этнических казахов
ПекинКитай Китай в Средней Азии Политика
NB!
06.07.17
Протокол к соглашению между РФ и Сирией об авиагруппе ВКС внесен в Госдуму
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.07.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЗакупка угля в США — взятка Трампу за внимание к Украине: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
06.07.17
Елисей ПоллстерКто победил в Telegram: Дуров власть, власть Дурова, молодёжь власть? Опрос
МоскваРоссия Социологические опросы ИА REGNUM Общество
NB!
06.07.17
Скандальная сделка с лесом: чиновников увольняют по «собственному желанию»
НовосибирскРоссия ЛесБумПром и лесное хозяйство Экономика
NB!
06.07.17
Икра лососевая и сервелат: «запросы» преподавателей вуза возмутили омичей
ОмскРоссия Цены на продукты питания в магазинах РФ Общество
NB!
06.07.17
Максим ИсаевForeign Policy: Путин легко «обманет» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Солопов
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
06.07.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 6 июля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
06.07.17
Янукович хотел бы возвращения Крыма Украине
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.07.17
Гидрометцентр о заявлении Жириновского: «Общий прогноз по дождю был»
МоскваРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Общество
NB!
06.07.17
Гройсман обещает решить проблему украинских дорог
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
«Большая двойка» Китая и США оттеснит других от стратегических решений?
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
06.07.17
Экономика Турции переживает не лучшие времена. Почему уходит капитал
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
06.07.17
Игорь ПавловскийСтанет ли Китай союзником Польши и Азербайджана против России?
БакуАзербайджан Морские порты России и транзит Экономика
NB!
06.07.17
Станция «Киевская радиальная»: памятник русско-украинской дружбе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
06.07.17
Елена ХаненковаНезависимость США: в защиту рабства?
ВашингтонСША Пропаганда США Общество
NB!
05.07.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЯдерная бомба как богословский аргумент против «Матильды»
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
05.07.17
Александр ШпунтНовые черты ВВС: пенсионеры и фальшивки
ЛондонВеликобритания Проблемы СМИ Общество
NB!
05.07.17
Александр ШпунтКубинское государство возвращает секс под свою опеку
ГаванаКуба Куба и Евросоюз Политика
NB!
05.07.17
Саркис ЦатурянТурция, Азербайджан и Грузия хотят отдать Каспий и Чёрное море на откуп КНР
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
ещё главное