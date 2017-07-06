Обвиняемый в домогательствах в США арестован спустя 11 лет в Гватемале

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Полиция Лос-Анджелеса заявила, что разыскиваемый ими преступник задержан спустя 11 лет в Гватемале, сообщает 6 июля Associated Press.

Речь идет о сотруднике больницы, обвиняемом в сексуальных домогательствах. Он находился в бегах, скрываясь от правосудия.

По словам полиции, 48-летний Рамон Гаспар был арестован и экстрадирован в Южную Калифорнию.

В 2006 году обвиняемый со своей женой и одним из трех детей бежал в Гватемалу, где скрывался 11 лет.

Гаспар был обвинен в домогательствах к женщинам после операции, некоторые из жертв находились под наркозом.

Подозреваемому было предъявлено три обвинения, после чего появилась информация о других жертвах Гаспара.

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