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ЭРА-ГЛОНАСС: свободный порт Владивосток пленяет подержанные иномарки

Общество

Госдуму РФ призвали не игнорировать монополию и спекуляции на Дальнем Востоке

Владивосток, 6 июля 2017, 10:19 — REGNUM  Свободный порт Владивосток пленил в своих стенах свыше одной тысячи автомобилей с наступлением на Дальнем Востоке «ЭРЫ-ГЛОНАСС». Такое заявление на пленарном заседании Государственной Думы РФ сделал депутат от Приморского края Андрей Андрейченко. Он призвал парламент подключиться к решению указанной проблемы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы здесь говорим про свободный порт Владивосток, но на самом деле этот эпитет не совсем сейчас применим. Потому что «свободный порт» пленил в своих стенах более тысячи автомобилей. Произошло это, потому что на Дальнем Востока наступила «ЭРА-ГЛОНАСС», — обратился к коллегам депутат.

Он отметил, что с 1 января 2017 года автолюбителям приходится платить деньги за хранение подержанных иномарок на складах, хотя люди планировали летом ездить на моря, кто-то брал машину, чтобы на ней зарабатывать.

Парламентарий объяснил, что цена на модули «ЭРА-ГЛОНАСС», которых на Дальнем Востоке практически нет, доходит до 70 тысяч рублей. При этом на рынке создана монополия, используются спекулятивные схемы, а сами кнопки работают отвратительно.

«Скораю, которую на Дальнем Востоке часто саму надо спасать, заказывается из другого города, машины опознаются неправильно», — добавил Андрейченко.

По словам депутата Госдумы РФ, он продолжает готовить законодательные инициативы, чтобы исправить ситуацию. Он призвал коллег обратить внимание на проблему дальневосточников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года власти Приморья официально подтвердили наличие на рынке «ГЛОНАСС» спекуляций и монополии. За этим последовало заявление АО «ГЛОНАСС», в котором компания-оператор сообщила, что автомобилисты вынуждены платить штрафы за простой подержанных иномарок на складах из-за корыстных мотивов таможенных брокеров Дальнего Востока, в том числе перепродающих по завышенным ценам автомобили с установленной аппаратурой.

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ЭРА-ГЛОНАСС
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