В Японии на острове Кюсю реки вышли из берегов

Токио, , 08:28 — REGNUM Масштабные наводнения, обрушившиеся на Японию, стали причиной гибели по меньшей мере одного человека, сообщает 6 июля Agence France-Presse.

Власти страны предупреждают, что погодное бедствие может коснуться сотен тысяч людей на юге страны.

Беспрецедентные проливные дожди привели к тому, что многие реки вышли из своих берегов, разрушая дома и школы.

В спасательных операциях принимают участие тысячи солдат и спасателей. Они заняты поисками пропавших без вести, которых насчитывается 18 человек.

«Мы находимся в экстремально серьезной ситуации. Существует опасность оползней. Многие люди все еще числятся пропавшими без вести», — заявил вице-премьер Таро Асо.

Проливные дожди захлестнули остров Кюсю, самый южный из четырех островов Японии, как сообщают метеорологи, осадки будут выпадать до 7 июля.

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