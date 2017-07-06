Четверг, 6 Июля 2017 года
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Семейная пара на Камчатке заготовила 3 тонны опасной для жизни икры

Общество

Против мужчины и женщины возбуждено уголовное дело

Семейная пара на Камчатке заготовила 3 тонны опасной для жизни икры
Иллюстрация: Pixabay.com
Красная икра

Петропавловск-Камчатский, 6 июля 2017, 04:43 — REGNUM  На Камчатке у семейной пары, проживающей в Елизовском районе полуострова, следователи изъяли около трех тонн опасной для жизни и здоровья потребителей красной икры, которой они торговали. Об этом ИА REGNUM рассказали в камчатском управлении СКР.

Там отметили, что по заключению экспертов, икра не соответствовала требованиям безопасности. То есть, при употреблении её в пищу можно было получить серьёзное отравление. При этом продавали икру на центральном рынке второго по величине города Камчатки — в Елизове.

«Мужчина в прошлом году все лето скупал икру, а потом солил её, а женщина продавала. Расследование продолжается», — сказали в СКР.

ИА REGNUM отмечает, что на Камчатке ежегодно выявляются факту продажи опасной для жизни и здоровья икры. Она хорошо продается, и многие предприимчивые люди солят её самостоятельно в неприспособленных для этого условиях и с использованием некачественных препаратов.

Добавим, что сейчас на Камчатке в самом разгаре лососевая путина, и вскоре на рынках появится свежая красная икра.

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Путина