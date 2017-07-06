Госсовет КНР уделяет особое внимание развитию рынка электромобилей в стране

Пекин, , 01:23 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Ма Кай подчеркнул важность инноваций в развитии нового рынка электромобилей, передает 5 июля агентство «Синьхуа».

"Данный рынок в Китае показал существенный рост и продолжает улучшать показатели. Объемы выпуска, продаж и покупок электромобилей в Китае достигли более чем половины глобальных объемов», — заявил Ма во время встречи в рамках симпозиума по развитию сферы индустрии электромобилей, которая состоялась в Пекине 4 июля 2017 года.

По мнению Ма, ключевой упор необходимо сделать в совершенствовании батарей, технологий зарядки и дизайна электромобилей, а также политике поддержки.

«Должно проводиться больше исследований технологий зарядки батарей, а также ускорено строительство станций зарядки», — отметил Ма.

Он призвал уделять больше внимания и оказывать больше поддержке развитию сферы электромобилей в Китае.

Напомним, что Китай планирует уже к 2020 году заменить весь традиционный транспорт столице провинции Гуаньдун городе Гуанчжоу на электрический. В этих целях количество станций зарядки электротранспорта будет существенно увеличено.

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