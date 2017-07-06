Владимир Путин высказался за свободу доступа к интернету

Москва, , 00:59 — REGNUM Российские власти выступают за свободу доступа к сети интернет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей статье, опубликованной в немецкой газете Handelsblatt.

«Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, включая сеть интернет», — отметил Путин.

При этом он добавил, что большое значение придаётся и защите прав человека в информационном пространстве, и подчеркнул, что «в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью».

По мнению российского лидера, вседозволенность в сети ведёт к росту киберпреступости и способствует деятельности хакерских групп.

Напомним, в июне на встрече с участниками смены «Молодые учёные и преподаватели в области IT-технологий» молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» Владимир Путин заявил, что в России не будут вводиться дополнительные ограничения в сфере интернета.

«У нас отношение к этой проблеме очень осторожное. Мы считаем и я лично, что ограничения должны быть минимальными, они должны быть связаны исключительно с защитой интересов общества в целом», — пояснил президент.

Путин напомнил, что в России существует только «четыре основания для блокировки интернет-ресурсов: распространение детской порнографии, пропаганда наркотиков, описание способов самоубийств и решение судов».

В апреле, выступая на медиафоруме Общероссийского национального фронта «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге, Путин заявлял, что имеющихся на сегодняшний день ограничений в сети вполне достаточно.