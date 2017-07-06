«Члены Компартии КНР должны относиться к нищим, как к своим родственникам»

Чжэнчжоу, Китай, , 00:44 — REGNUM О важности партийного руководства в борьбе с нищетой в Китае заявил высокопоставленный член Компартии Китая Лю Юньшань, передает 5 июля агентство «Сньхуа».

"Ключ к успеху кампании по борьбе с нищетой лежит в партийном руководстве», — заявил член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Лю Юньшань во время своей трёхдневной инспекции в провинции Хэнань, расположенной в центральной части КНР.

Посещая бедные семьи и семьи пожилых членов КПК в ряде деревень провинции, Лю отметил, что ответственность за улучшение достатка граждан лежит на руководстве Компартии, которое должно относиться к людям, живущим в нищете как к своим собственным родственникам, а дело борьбы с нищетой должно стать личным долгом каждого партийца.

Он также добавил, что власти на местах должны творчески подходить к делу и изучать различные способы борьбы с нищетой, основанные на индивидуальном подходе к каждому отдельному случаю в разных районах страны.

Напомним, что в КНР в настоящее время осуществляется программа борьбы с бедностью, нацеленная на полное искоренение нищеты к 2020 году. Ежегодно до намеченного срока планируется выводить из нищеты не менее 10 млн человек ежегодно, в результате чего Китай должен пополнить список стран с населением, имеющим средний уровень достатка. Для этих целей Китай использует различные инструменты, включая дешевые кредиты, финансовую помощь, создание новых рабочих мест, развитие традиционных китайских ремёсел и формирование спроса на их продукцию.

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