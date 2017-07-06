Гидрометцентр ответил на нападки Жириновского

Москва, , 23:26 — REGNUM Гидрометцентр России не согласен с критикой лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу неточных прогнозов погоды. Соответствующее заявление сделала сегодня, 5 июля, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет из-за неточных прогнозов погоды, вследствие которых он промок до нитки под столичным дождем.

Макарова заявила, что прогнозы Гидрометцентра не могут быть на 100% точными, и уж тем более нельзя предсказать появление дождевой тучи над головой каждого человека.

«Общий прогноз по дождю был, а предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно», — подчеркнула главный специалист.

Также она рассказала, что на новом сайте Гидрометцентра работает прогностическая карта осадков на два часа вперед.

«При этом на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед. Но она тоже не дает стопроцентной точности», — сказала Макарова.

Напомним, ранее МЧС России предложило наказывать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы. В Росгидрометцентре эту идею не поддержали и заявили, что в организации уже существует практика лишать сотрудников премий за «неоправдавшийся» прогноз.

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