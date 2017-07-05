Лимузин Бориса Ельцина выставлен на продажу

Москва, , 21:19 — REGNUM На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже синего Mercedes-Benz S-класса Pullman, который, как утверждает продавец, принадлежал первому президенту Российской Федерации Борису Ельцину. Соответствующее объявление размещено сегодня, 5 июля, на сайте портала.

В объявлении сказано, что данный автомобиль экспонировался на стенде Mercedes на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен канцлеру Германии Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его президенту России Борису Ельцину, с которым поддерживал дружеские отношения. Ельцин пользовался этим автомобилем с 1995 года до самой смерти.

Владелец просит за лимузин Ельцина 33,8 млн рублей.

В объявлении о продаже дается объяснение, что в настоящее время автомобиль находится в частной коллекции. Все оригинальные документы Гаража особого назначения сохранены, подчёркивает продавец.

Лимузин Mercedes-Benz S-класса Pullman оснащён 394-сильным шестилитровым двигателем и автоматической коробкой передач. Пробег автомобиля 1995 года выпуска составляет почти 90 тысяч километров. Ремонт машине не требуется.