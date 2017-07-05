Денег нет: недостроенную телебашню Екатеринбурга отдают частной компании

Екатеринбург, , 21:34 — REGNUM Недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга и участок земли под ней могут быть переданы Уральской горно-металлургической компании. Продать объект и получить за него в бюджет живые деньги не удалось, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас радиотелевизионная передающая станция находятся в областной собственности и является объектом незавершённого строительства. Также в собственности региона находится участок земли.

Правительство Свердловской области просит у регионального Законодательного собрания согласия на отчуждение этого имущества из областной собственности. Вопрос депутаты рассмотрели сегодня, 5 июля, на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности. Как отметил заместитель губернатора Сергей Зырянов, степень готовности башни составляет 47%, а износ уже достигает 24,5%. При этом в областном бюджете нет денег на реконструкцию или какое-либо приспособление к нынешнему использованию объекта.

В марте правительство собиралось продать объект. Был объявлен аукцион. Результаты планировалось подвести в конце апреля. Однако в начале апреля стало известно, что аукцион отменили. Покупателей просто не нашлось. Дело в том, что, как отмечают эксперты, башню практически невозможно демонтировать, больших затрат потребует и её реконструкция. Готовых к тому, чтобы выложить 654,2 млн рублей за головную боль, не нашлось. И вопрос о судьбе башни снова повис в воздухе.

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Однако затем в СМИ просочились слухи о том, что объект может получить Уральская горно-металлургическая компания. 5 июля Сергей Зырянов подтвердил депутатам эти сведения. УГМК предлагает возвести в этом месте многофункциональную ледовую арену, рассчитанную на 15 тыс. зрителей. При этом не исключено, что недостроенную телебашню сохранят и смогут ей найти применение.

Проект будет реализовывать ещё не созданное акционерное общество «Ледовая арена». 40% акций в нём получит Свердловская область, а остальные 60% — та компания, которую определит УГМК. Правительство Свердловской области собирается внести свою долю в уставный капитал будущего АО недостроенной телебашней и участком земли.

Зырянов полагает, что это позволит избавить региональный бюджет от расходов по содержанию башни. Члены комитета одобрили инициативу правительства. Теперь слово за Законодательным собранием.

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Строительство башни началось в 1983 году. До 1991-го из 360 метров удалось осилить лишь 220. А затем финансирование остановилось — строительство встало.

В апреле 2013 председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил исключение объекта из перечня стратегических объектов. А затем она была передана Свердловской области.

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Власти региона объявили конкурс проектов по использованию башни и территории вокруг неё. За неполные три месяца в правительство области поступило более 70 проектов. Граждане предлагали сделать маяк, башню-факел, солнечные часы, вечную новогоднюю ёлку и т.д.

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Однако практического применения они так и не нашли. Впрочем, областные власти ещё до передачи башни в собственность региона заявляли о том, что сносить её не планируется. Эксперты, кстати, отмечают, что это и практически невозможно сделать. Взорвать нельзя, так как поблизости жилые дома, а разбирать вручную проблематично, так как она построена из особо прочного бетона.

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