Обвал тротуара на Большевистской в Новосибирске устранят в ближайшее время

Новосибирск, , 19:34 — REGNUM Новосибирские городские службы ежедневно мониторят состояние проезжей части и тротуара на улице Большевистской, где в очередной раз рядом со стройкой комплекса «Снежная миля» появились трещины и ямы. Об этом ИА REGNUM заявили в мэрии города.

Сегодня, 5 июля, в городской администрации состоялось заседание оперативного штаба, который был создан ещё весной 2017 года в связи с аварийной ситуацией на ул. Большевистской.

Как заявил руководитель МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, «на сегодняшний день проезжая часть функционирует в штатном режиме, тротуарная часть также работает в безопасном режиме, организовано ежесуточное наблюдение за состоянием дороги и тротуара, деформациями и вновь появляющимися трещинами, выполняются необходимые меры по их ремонту».

Специалисты учреждения совместно с подрядной организацией строительной компании разрабатывают техническое решение по дополнительному укреплению шпунтового ограждения нижнего яруса котлована, так как при строительных работах оно было нарушено.

В мэрии уверили, что просадки на тротуаре ул. Большевистской в районе пересечения с ул. Добролюбова будут устранены в ближайшие дни. Планируется снять плитку и выполнить бетонную заливку.

«Представитель компании-подрядчика заверил, что работы по восстановлению этой части тротуара могут быть завершены уже завтра (6 июля — прим. ИА REGNUM ). Сейчас на аварийных участках пешеходной части выставлены ограждения, запрещающие проход по тротуару, дополнительно будут установлены бетонные блоки», — уверили в администрации Новосибирска.

Ремонт будет производиться за счет застройщика.

Не учли скорость подземных вод

В то же время, в ответе на официальный запрос ИА REGNUM, в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирскасообщили, что деформация проезжей и тротуарной части на участке ул. Большевистской возникала из-за того, что «при проектировании и устройстве временного креплении котлована не был учтён реальный гидрологический режим грунтового массива».

«Весной специалисты управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений провели все необходимые мероприятия для предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, что позволило не допустить обрушения стенок котлована и разрушения дороги. В том числе было выполнено дополнительное крепление откоса котлована. Проезжая и тротуарная части были восстановлены. Однако в связи с тем, что деформация грунтового массива уже произошла, возможно возникновение дополнительных просадок, особенно при переувлажнении грунтов основания», — пояснили в городском Дептрансе, подчеркнув, что окончательное устройство проезжей и тротуарной частей ул. Большевистской будет выполнено после завершения строительства нулевого цикла МФК «Снежная миля».

Сопровождение вопросов безопасности на самом объекте, работы с застройщиком в сфере соблюдения строительных правил и технологий сейчас ведут государственные надзорные органы. Все технические решения по укреплению котлована комплекса «Снежная миля» проходят согласования в Госстройнадзоре Новосибирской области.

История вопроса

Дорожный разлом в районе строящегося многофункционального комплекса «Снежная миля» в Новосибирске впервые образовался осенью 2016 года. Сначала это была лишь трещина, но постепенно она начала увеличиваться и превратилась в разлом. Тогда проблемой озаботились городские и областные власти. Выяснилось, что возможной причиной разрушения могли стать нарушения технологий при создании котлована глубиной 10−12 м.

С ноября по декабрь 2016 года инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области проводила проверку, застройщику были выданы предписания, на которые он не отреагировал. И в марте 2017 года инспекция направила в прокуратуру уведомление о проверке неисполнения предписаний, которые привели к образованию трещины на улице Большевистской.

Тогда же, в марте, силами управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений была подготовлена рабочая документация для ремонта аварийного участка проезжей части. Она предусматривала вскрытие, уплотнение, закрепление, укладку геотекстиля, восстановление дорожной одежды. Работы были выполнены до конца мая. Во время ремонтных работ остановка общественного транспорта «Гостиница Обь» на улице Большевистской была перенесена в сторону, а сама улица сужена на две полосы. Обещали укрепить и котлован.

Но спустя месяц после окончания ремонта на тротуаре вновь появились трещины, а через некоторое время брусчатка стала проваливаться в котлован.

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Стоит отметить, что многофункциональный комплекс, судя по информации на баннере, висящем на входе на стройплощадку, начали возводиться в первом квартале 2015 года, завершить строительство планируется в четвёртом квартале 2019 года.

При этом улица Большевистская является одной из самых загруженных магистралей Новосибирска. К тому же она является участком федеральной трассы М-52, идущей от Новосибирска на юг.

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