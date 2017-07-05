Из озера под Мурманском поднимут истребитель времён войны

Мурманск, , 18:38 — REGNUM

Специалисты Северного флота обнаружили в Щукозере в Мурманской области истребитель времён Великой Отечественной войны и готовятся к его подъёму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

«О том, что в иле Щукозера на глубине более 40 метров находится крупный объект, впервые стало известно во время экспедиции 2011 года, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. — В 2013 году место падения самолёта было осмотрено с помощью подводных телеуправляемых аппаратов. На дне озера в заиленном состоянии были обнаружены крупные фрагменты фюзеляжа, крыла, винт самолёта. Повторное подтверждение информации проводилось в 2015 и в 2017 годах».

В итоге специалистами было установлено, что останки самолёта являются фрагментами истребителя Р-39 «Аэрокобра», поставлявшегося в годы Великой Отечественной войны по Лендлизу из США в СССР.

Отметим, работы по подъёму затонувшей в годы войны техники, поступавшей в СССР по Лендлизу, проводятся в Мурманской области уже несколько лет.

В 2016 году, как сообщало ИА REGNUM, спасательными силами Северного флота с борта затонувшего американского транспорта были подняты дорожный каток «Кадет Роллер» фирмы «Остин Мартин» и американский танк «Шерман». Впоследствии они были переданы на хранение в музеи.

В эти дни в Мурманской области проходят подводно-технические работы на погибшем в Баренцевом море в годы Великой Отечественной войны транспорте «Томас Дональдсон». В спусках на глубины до 60 метров задействованы 15 водолазов Северного флота.

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