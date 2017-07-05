В Архангельской области в нескольких населенных пунктах перекрыли мосты

Архангельск, , 18:29 — REGNUM На 20-м километре региональной автодороги Вельск — Ефремковская в Вельском районе в связи с аварийным состоянием закрыт проезд по мосту через реку Большая Чурга. Сооружение, на котором стоял знак ограничения проезда автомобилей весом более 20 тонн, было накануне проломлено большегрузным транспортном. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного дорожного агентства «Архавтодор».

Сейчас проезд по этой автодороге закрыт, несколько населённых пунктов района, в том числе деревни Першинская и Ефремковская, отрезаны от райцентра.

«Объезд аварийного моста планируется обустроить и открыть для движения завтра, 6 июля», — уточнили в «Архавтодорое».

Кроме того, в Вилегодском районе, в связи с резким повышением уровня воды в реках из-запродолжающихся дождей, и угрозой разрушения мостовых сооружений временно закрыты для движения два низководных моста через реку Виледь: на км 1+670 автодороги Горка — Павловск и км 1+386 автодороги Никольск — Шалимово — Чуркино.

Напомним, что как ранее сообщало, в Новгородской области из-за сильных дождей размыло дороги в трёх районах. А с 1 июля в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Разрушенными оказались участки двух десятков дорог, подтопленными и оторванными от мира — сотни жителей сёл и деревень в Любытинском и Крестецком районах.

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