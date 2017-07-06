Права и деньги: Комитет Госдумы обсудит запрет суррогатного материнства

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 6 июля, законопроект о запрете суррогатного материнства обсудит комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщает ИА REGNUM. Суррогатное материнство является грубейшим нарушением прав ребенка, отмечает автор, депутаты склонны ввести контроль за коммерческой составляющей.

Находящимся в Госдуме законопроектом предлагается запретить «использование суррогатного материнства, то есть вынашивания и рождения ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».

России необходимо ввести запрет на суррогатное материнство «до того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей», считает автор инициативы, член Совфеда Антон Беляков.

Суррогатное материнство является грубейшим нарушением прав ребенка, отмечает сенатор, прежде всего — на личную и семейную идентичность и связанное с таковой специфическое общение с родной матерью, поскольку, как это доказано существующими многочисленными научными исследованиями, ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью. Прерывание этой связи влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия, указал парламентарий.

В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей считают, что полностью запрещать суррогатное материнство нельзя — нужно совершенствовать механизм, четко прописать права и обязанности суррогатных матерей и биологических родителей.

«Просто запретив, мы переведем все в серую зону, а фактически криминализируем деятельность, ведь, не будем скрывать, есть женщины, которые таким способом хотят заработать, а для тех, кто отчаялся иным способом заиметь детей, — вряд ли юридический запрет станет преградой», — указала ранее зампред комитета Оксана Пушкина («Единая Россия»).

Вместе с тем член Совфеда Елена Мизулина призывает к контролю коммерческой составляющей суррогатного материнства.

«В России это явление приобрело исключительно коммерческую основу. Опыт тех стран, которые широко использовали коммерческое суррогатное материнство, обернулся тем, что там сразу появились преступные группировки, которые стали эксплуатировать функцию вынашивания. Это Венгрия, Молдавия, Великобритания», — заявила Мизулина.

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