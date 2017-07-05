Фекалии, мусор и грязь: рейтинг экзотических материалов для ремонта дорог

Чебоксары, , 17:51 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта составили рейтинг экзотических способов дорожного ремонта. По данным участников проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», для ямочного ремонта в регионах используются не только битый кирпичи, но и пускают в ход мебель, детали интерьера, ковры и даже отходы жизнедеятельности, сообщили ИА REGNUM в чувашском отделении ОНФ.

Рейтинг возглавил Новочебоксарск (Чувашия), который ещё в прошлом году прославился ремонтом дорог при помощи кирпича и «рекламой контролёров» дорожных работ. «Фронтовики» констатируют, что ремонтом дорог с помощью кирпичей и булыжников «никого не удивишь — на российских улицах эта «инновация» давно стала классикой», но в Новочебоксарске шагнули дальше: «здесь началось внедрение в дорожный ремонт биотехнологий». В июне во время визита на улицу Промышленную эксперты обнаружили вдоль обочин свалку колотого кирпича, предназначенного для дорожных работ.

«А местные жители рассказали, что зимой для ремонта применяют и другие кучи — отходы с очистных сооружений, которые, кстати, оказываются лучше, надежнее, чем кирпич, особенно когда подморозит. Проблемы у жителей начинаются весной, когда дорога начинает медленно таять вместе с покрытием. И запах прошлогоднего ремонта сравнивается с качеством весенних дорог», — говорят «фронтовики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «кирпич» в Новочебоксарске стал не только дорожным знаком, запрещающим въезд: кирпичом в городе замуровывают ямы и колдобины. Новочебоксарская кирпичная мозаика, уложенная на дороге по улице Советская, попала на страницы популярных российских блогов, в социальные сети и известные автомобильные ресурсы, набирая множество комментариев и репостов. Разносу и осмеянию пользователей подвергаются не только новочебоксарские «нанотехнологии в действии», но и в целом ужасающее состояние дорог в городе: асфальт завоёвывают рытвины, ухабины и колдобины разной конфигурации.

Читайте также: Дорожное строительство в Чувашии: вместо асфальта кладут кирпичи

Вскоре после в Новочебоксарске появились занимательные «дорожные знаки»: по улице Винокурова на обочине дороги вызывающе смотрелись василькового цвета штендеры «Единой России» в паре с белоснежным, предупреждающим, что работа на этом участке проводится «под контролем депутата Михайлова Владимира». Так в городе появилась «реклама контролёров».

Читайте также: Жертвы пиара: в Чувашии дорожные заплатки сменила реклама «контролёров»

На втором месте в рейтинге — дороги Казани: здесь на улице Мазита Гафури глубокая яма в асфальте была замаскирована белой дверью. Тройку «лидеров» замыкает дорога по улице Фадеева в Волгограде, где автомобилисты, которым надоело скакать по ухабам, застелили большие ямы на дорогах коврами.

Поразили «фронтовиков» и дороги в Мурманске, где в мае «нельзя было увидеть ни одной чистой машины».

«Как оказалось позднее, этому есть «уважительная» причина — дороги в Мурманске местные власти грязью ремонтируют. Ямы, забитые густой черной субстанцией, эксперты инспекции обнаружили, к примеру, на Нижне-Ростинском шоссе. Очень удобно — такого строительного материала в стране, в прямом и переносном смысле, как грязи. Местный чиновник, ответственный за развитие городского хозяйства, сослался на «специфику региона». По его словам, ремонт ям по классической технологии в Мурманске не работает — отрицательные температуры не позволяют укладывать асфальтовые смеси, а использовать современные технологии слишком дорого», — говорят в Общероссийском народном фронте.

В Ульяновске для ямочного ремонта используют стулья, которые общественники обнаружили на ул. Карла Маркса. Чиновники пояснили, что на этом месте недавно произошел прорыв сетей, «надо было таким образом обозначить провал».

На шестом месте рейтинга — улица Губанова в Самаре. Эксперты ОНФ увидели здесь в июне «старые покрышки, бутылки, ветки, гудроновые листы и бетонные блоки».

«Автомобиль общественников с трудом проехал по ней, покрывшись слоем грязи, не раз зацепив днищем преграды, рискуя оторвать бампер. Автовладельцы, пытаясь преодолеть этот проблемный участок, едут через дворы, где располагается детский садик и проложены пешеходные дорожки. Замруководителя муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» отказался считать улицу Губанова дорогой, а потому и содержать, как он заявил, здесь нечего. Значит, гражданам и дальше придется «асфальтировать» дорогу старьем и мусором», — говорят в ОНФ.

На карту «убитых» дорог жители занесли и улицу Кадомская в городе Сасово Рязанской области.

«Здесь девочка в розовых варежках старательно укладывала кирпичи в ямы на дороге. XXI век, Россия покоряет космические просторы, а в Сасове малышка укладывает кирпичи, чтобы ее семья могла проехать к дому», — констатируют «фронтовики».

Отметим, в прошлом году прославился чувашский Канаш. За дороги в муниципалитете, которые уже в течение нескольких лет находятся в ужасающем состоянии, в пример и назидание чиновникам взялись дети. Местные мальчишки взялись за участок дороги по улице Ильича, которая с каждым годом всё больше превращалась в позорное для властей бездорожье и всё больше становилась опасной для проезда. Со слов очевидцев, ребята двое суток таскали в пластиковых бутылках песок с глиной, засыпав ямы и накрыв их досками. Проблему с люком решили при помощи невесть откуда принесённого дорожного блока, чем удивили даже дорожников.

Читайте также: В Чувашии дороги ремонтируют дети