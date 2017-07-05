В Мордовии стартовал молодежный форум «Инерка – 2017»

Саранск, , 17:51 — REGNUM В Мордовии в восьмой раз стартовал Молодежный образовательный форум «Инерка — 2017». В работе форума примут участие граждане в возрасте 14−30 лет, представители молодежных движений, общественных организаций и объединений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе форума «Инерка — 2017».

«Форум будет проходить в Большеберезниковском районе Мордовии в селе Николаевка на базе экспериментального учебного городка МЧС «Школа Безопасности». Первая смена — с 5 по 9 июля. Вторая смена — с 9 по 13 июля. Работа форума в первую смену будет организована по пяти направлениям: информационно-медийное, военно-патриотическое, гражданская активность, лидерство и личностное развитие, — рассказали в пресс-службе. — Проходит это все в полевых условиях: участники и оргкомитет проживают в палатках. Первая смена будет питаться в столовой, участники второй смены будут получать продукты и готовить себе самостоятельно».

Вторая смена будет работать по направлениям: волонтеры чемпионата, молодежные инициативы, молодые политики, студенческое самоуправление.

Планируются различные образовательные программы и «конвейер проектов» — это технология создания, диагностики и отбора проектов, позволяющая оказать поддержку инициативным молодым людям в их стремлении реализовать социально-значимые проекты на территории региона, ожидаются встречи с региональными и федеральными экспертами. Участников ждут лекции, мастер-классы, работы в группах, а также презентация и защита проектов, тематические игры, квесты, конкурсы.

«У каждого участника форума есть возможность выиграть грант на реализацию собственного проекта в размере от 50 до 300 тыс. рублей. Ребята могут приехать уже с готовыми проектами, на форуме будет проходить их защита. Имена победителей будут известны в последний день форума», — пояснили организаторы мероприятия.

Кроме того, в рамках форума будет представлена деятельность Российского движения школьников (РДШ). 8 июля для участников мероприятия пройдет торжественная церемония, посвященная РДШ. Будет организована работа площадок, на которых все желающие смогут узнать о направлениях движения, конкурсах и проектах.

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