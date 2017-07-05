После вспышки инфекции в ярославском лагере дети из Архангельска едут домой

Архангельск, , 17:46 — REGNUM В связи со вспышкой кишечной инфекции в ярославском оздоровительном лагере «Чёрная речка» отдыхавшие в нём дети из Архангельской области возвращаются в столицу Поморья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В причинах возникновения ЧП сейчас разбираются специалисты.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о том, что пятерым детям, отдыхавшим в ярославском оздоровительном лагере «Чёрная речка», был поставлен предварительный диагноз «острая кишечная инфекция».

По информации властей Ярославской области, деятельность лагеря приостановлена. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали обследования.

«В этом лагере отдыхали 55 детей-сирот из Архангельской области. В связи с приостановлением работы лагеря «Чёрная речка» был оперативно организован вывоз наших детей. В составе поезда, которым они возвращаются, выделен отдельный вагон. На перроне встречать их будут бригады медиков и других специалистов, которые проведут весь необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий», — рассказала заместитель министра образования и науки Архангельской области Светлана Маневская.

Трое юных северян сейчас проходят лечение. Их выздоровление и возвращение в Архангельск будет находиться на контроле правительства Поморья.

Необходимо добавить, что для всех ребят, чей отдых прервался, будут организованы путёвки в новые лагеря.

Отметим, что в лагере до последнего времени отдыхали более 500 детей. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин, у одного из воспитанников была обнаружена норовирусная инфекция.

«Кроме ребят из Ярославской области — из Мышкина, Тутаева и Рыбинска — в оздоровительном лагере отдыхали воспитанники детских домов Архангельской области, а также ребята из Вологодского региона. По предварительной версии, инфекция пришла в лагерь вместе с детьми из Архангельской области. Эти дети заболели первыми», — ранее сообщили ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре.

В пресс-службе архангельского министерства образования и науки подчеркивают, что «результаты проверки специалистов ещё не известны, тем не менее, некоторые СМИ поспешили назвать виновниками инфекции юных уроженцев Архангельской области. Ни одного официального подтверждения этой информации на данный момент нет».

Стоит подчеркнуть, что перед отправкой в лагерь все дети прошли специальное медицинское обследование, которое не выявило проблем со здоровьем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области детей эвакуировали из летнего лагеря из-за инфекции