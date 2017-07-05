Из Китая в Оренбуржье: Останки атамана Дутова перезахоронят

Оренбург, , 17:29 — REGNUM Останки атамана Оренбургского казачьего Александра Дутова перевезут из Китая в Оренбуржье и перезахоронят. Как заявил 5 июля на заседании совета по делам казачества губернатор Юрий Берг, китайские власти предложили перезахоронить останки в ответ на просьбу о помощи в поиске иконы Табынской Божьей Матери и могилы Дутова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Берга, в июне он посетил Китай, где состоялась встреча с с членом Госсовета Китайской Народной Республики Яном Цзечи, по иерархии это четвертый человек в стране.

«В общей сложности это уже наша четвертая встреча, в ходе которой я передал ему два письма об оказании содействия. Безусловно, помощь со стороны высокопоставленного чиновника будет в этом процессе весьма полезна. В свою очередь, мы получили предложение перезахоронить останки Дутова у нас, на территории Оренбургской области. В настоящий момент все эти вопросы прорабатываются», — отметил губернатор.

Вице-губернатору — заместителю председателя правительства области по внутренней политике Вере Башировой поручено создание рабочей группы по поиску иконы Табынской Божией Матери, перезахоронению останков Александра Дутова. Первое заседание оргкомитета планируется провести до 10 августа.

Между тем стоит отметить, что в 2007 году Оренбург посетила праправнучка Александра Дутова. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов, на встрече с ней фонд пообещал установить мемориальную доску атаману, через два года обещание было исполнено.

Примечательно, что установка доски имела скандальный оттенок. Оказалось, что не пройдена процедура согласования через горсовет Оренбурга. Кроме того, установку памятного знака Дутову неоднозначно восприняло местное население. Доску демонтировали, вопрос ее установки рассмотрели на горсовете, провели соцопрос оренбуржцев и с почестями установили мемориальную доску в 2009 году.

«Незаурядные качества Дутова как политического деятеля в период октябрьских событий 1917 года и выполнение им де-факто функций градоправителя Оренбурга в революционный период позволили избежать массового кровопролития», — сказал Игорь Храмов.

Памятный знак установлен на фасаде здания по ул. Советской, 38. Надпись на вновь установленной мемориальной доске гласит: «В июле-августе 1918 года в гостинице «Центральная», находившейся в этом здании, вместе со своими службами располагался войсковой атаман и председатель Войскового Правительства Оренбургского казачьего войска генерал-майор Александр Ильич Дутов, потомственный оренбургский казак, выпускник Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса».

Добавим, Александр Дутов родился 5 августа 1879 года в городе Казалинске Сырдарьинской области в семье есаула, казачьего офицера. Отец будущего казачьего вождя, Илья Петрович, боевой офицер эпохи туркестанских походов, в сентябре 1907 года при увольнении со службы был произведён в чин генерал-майора. Мать, Елизавета Ускова, — дочь урядника, то есть офицера казачьих войск, уроженка Оренбургской губернии.

Дутов окончил оренбургский Неплюевский кадетский корпус в 1897 году, а через два года — Николаевское кавалерийское училище. 20 марта 1916 года Александр Дутов добровольцем ушёл в действующую армию. Через месяц после Февральской революции 1917 года был избран председателем Всероссийского союза казачьего войска, в апреле того же года возглавил съезд казаков России в Петрограде.

С октября 1917 года Александр Дутов постоянно находится в Оренбурге. Он подписал приказ по войску о непризнании на территории Оренбургского казачьего войска власти большевиков, совершивших переворот в Петрограде. Александр Дутов взял под свой контроль стратегически важный регион, перекрывавший сообщение с Туркестаном и Сибирью. Перед атаманом стояла задача провести выборы в Учредительное собрание и поддерживать стабильность в губернии и войске вплоть до его созыва. Приехавшие из центра большевики были схвачены и посажены за решётку.

В ноябре Александр Дутов избирается членом Учредительного собрания от Оренбургского казачьего войска. Бежав из окружения от отряда Красной армии в Китай в 1920 году, Александр Дутов ставит цель — объединить все антибольшевистские силы Западного Китая для похода на Советскую Россию. Он издает приказ об объединении антибольшевистских сил в Западном Китае в Оренбургскую отдельную армию. 7 февраля 1921 года атаман Дутов был убит в Суйдуне.

Известно, что атаман Дутов особо почитал икону Табынской Божьей Матери. Жители станицы Краснинской в своих воспоминаниях указывали, что он лично заносил Табынскую икону после крестных ходов в церковь, которая располагалась напротив штаба. Икона была вывезена в Китай, где следы ее теряются.