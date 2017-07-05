Концлагерь для животных обнаружили жители Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM «Концлагерь для животных» — так жители Ростовской области называют одну из дач, расположенную в Мокром Батае. С криком о помощи собакам обратилась одна из пользователей социальной сети «ВКонтакте». Свой пост она разместила на страницах одного из популярных сообществ южной столицы.

«Хозяин приковал собак короткими цепями. Ещё несколько собак закрыты в доме, а сам он не появляется там по две-три недели, оставив животных без воды и еды! Соседи с трудом проникли во двор, чтобы их покормить. На вопросы соседей, почему он завёл столько собак и не кормит их, хозяин отвечает, что собаке достаточно есть раз в 20 дней», — шокирована интернет-пользователь.

Автор сообщения утверждает, что хозяин дачи — живодер. По словам соседей, он признался в том, что убил одного из псов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону бездомных собак может приютить Центр безнадзорных животных, в котором сейчас обитает более 140 животных. Здесь их стерилизуют, прививают, а затем возвращают в места отлова. Но, несмотря на это, численность бродячих псов растет.

«Это происходит в первую очередь из-за халатного отношения жителей к своим домашним питомцам. Ростовчане должны помнить, что они в ответе за тех, кого приручили», — отмечал ранее сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев, комментируя ситуацию.

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