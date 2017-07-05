300 тысяч мигрантов готовы покинуть Ливию и отправиться в Европу

Рим, , 17:32 — REGNUM Вторжение в Европу уже произошло: 101 000 мигрантов прибыли в Европу через Средиземное море в 2017 году, большинство их приняла Италия. Но худшее еще впереди. Представитель Управления верховного комиссариата ООН по делам беженцев по Средиземноморью Винсент Кошетель заявил, что 295 000 мигрантов в Ливии, в том числе 100 тысяч беженцев, готовы покинуть страну и отправиться в Европу. Его заявление передает Il Giornale в среду, 5 июля.

«Для того, чтобы облегчить бремя, которое в настоящее время несет Италия, необходима реорганизация высадок мигрантов. Но реальные операции должны выполняться на юге: принимать меры в Ливии уже слишком поздно», — заявил Кошетель.

На данный момент в Ливии находятся 35 центров временного содержания для мигрантов, среди них те, которые находятся по эгидой правительства Сараджа, другие — под опекой ополченцев, только 27 являются доступными для УВКБ. К этому следует добавить «все ангары, где мигранты содержатся перед отъездом».

«Они разбросаны по всей Ливии: на побережье, на юге. Было бы важно принять меры по улучшению условий жизни этих людей в этих центрах, но это очень трудно», — заявил представить УВКБ ООН.

«Ливийская бомба готова взорваться. Уже последние цифры являются гуманитарной катастрофой, Италия платит гораздо более высокую цену, чем другие государства ЕС», отмечает издание.

Согласно данным, опубликованным во вторник, 4 июля, Международной организацией по миграции, с 1 января по 29 июня в ЕС прибыли 102 387 беженца, из которых 101 210 по морю и в 1177 по суше. Из них более 85 000 высадились в Италии и почти 9300 в Греции, в то время как в Испанию прибыло около 6500 человек. Всего с начала года погибли 2247 мигранта, из которых 2150 человек в Средиземном море (из Ливии на Сицилию). Те, кто высадился на побережье Италии, прибыли из Нигерии, Бангладеш, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии.