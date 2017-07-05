В Ленинградской области «отменили» безработных

Санкт-Петербург, , 15:56 — REGNUM Власти Ленинградской области решили отказаться от использования термина «безработный» в связи с тем, что ищущие работу в регионе граждане находят ее, не успевая получить в Службе занятости официальный статус безработного.

Как сообщили 5 июля в пресс-службе правительства Ленобласти, решение отказаться от использования термина «безработный» и заменить его на слово «соискатель» было принято на координационном совещании, посвященном развитию рынка труда в регионе.

Как отмечалось на совещании, уровень безработицы в Ленобласти снизился до очень низкой отметки — 0,37%. Аналогичный уровень наблюдается и в соседнем Санкт-Петербурге. В связи с этим люди, обращающиеся на биржу труда Ленинградской области, в 70% случаев находят себе новое место работы в течение двух недель.

За первое полугодие 2017 года в Ленобласти нашли новые места работы более 10 тысяч человек, в банке вакансий региона — свыше 19 тысяч рабочих на производстве, в сферах сервиса, образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других.

«Рекордно низкого уровня безработицы в области удалось добиться благодаря активной позиции работников службы занятости региона. Они проводят постоянный мониторинг рынка труда, знают о потребностях работодателей как текущих, так и перспективных, проводят перепись трудоспособного населения, своевременно направляют на профессиональную переподготовку работников предприятий, где планируется сокращение кадрового состава», — заявил на совещании заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

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Как стало известно, до конца года в Ленинградской области заработает интерактивный портал биржи труда. Он должен облегчить взаимодействие соискателей и работодателей из разных районов. На портале можно будет создать и разместить резюме, получить информацию об имеющихся вакансиях, записаться на собеседование, получить данные о социальных гарантиях и выплатах.

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