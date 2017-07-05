Глава ВЦИОМ: В российском обществе нет единой оценки сталинских репрессий

Москва, , 15:53 — REGNUM Результаты социологического опроса ВЦИОМ об отношении граждан РФ к сталинским репрессиям говорят о том, что в обществе не сформирована их единая оценка. Об этом, как передает ТАСС, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги исследования.

«Раскол практически напополам, — сказал Федоров. — 49% с одной стороны (категорически осуждают репрессии), 43% с другой (оправдывают репрессии)».

«Единая точка зрения, получается, не сформирована, — констатировал социолог. — Нет единой оценки, моральной оценки, политической оценки того, что произошло».

ВЦИОМ и Музей истории ГУЛАГа представили 5 июля результаты соцопроса об отношении граждан страны к сталинским репрессиям. Большинство опрошенных (90%) знает о сталинских репрессиях, половина респондентов (49%) категорически осуждает эти карательные меры, однако 43% участников опроса полагают, что без таких методов невозможно было сохранить порядок в стране.

Читайте также: 68% граждан РФ считают сталинские репрессии несправедливыми: опрос