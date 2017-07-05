Иркутск, , 15:39 — REGNUM Доцент кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Шмидт собрал и обнародовал коллекцию курьёзов из работ единого государственного экзамена-2017 по обществознанию. По словам Шмидта, выписками курьезных, а иногда просто оригинальных пассажей из работ школьников он занимается с 2006 года, с тех пор, как проверяет ЕГЭ.

Перлы школьников, собранные иркутским преподавателем в этом году, приводит «Телеинформ». Вот несколько, касающихся темы власти: «Источник власти — деньги, женщины и дети»; «Власть это высокоуважаемые члены общества»; «Власть всегда может сказать: мы — суровы, но мы — закон»; «Власть это высшая мера наказания для народа»; «Власть бывает гражданской, административной и уголовной».

А вот перл о демократии: «У каждого чиновника где-нибудь зарыт кошелек с драгоценностями. За таких голосовать не нужно. С другой стороны, совсем бедные чиновники не удержатся от воровства. В общем, было бы честнее, если бы нами руководили какие-нибудь инопланетяне».

Несколько любопытных высказываний про президента РФ Владимира Путина: «Мы выбрали президентом Путина, а американцы бесятся, что их не спросили»; «У нас в родне все женщины — за президента Путина, значит, он их удовлетворяет»; «Думаю, Путина никому представлять не надо. Это хорошо известный всем президент России. Он получил хорошее спортивное образование, кроме того, учился на политолога».

Мнения выпускников о законе: «Законы и так очень сильно раздражают людей, чтобы разрешать новые законы»; «Если совсем не хочешь нарушать закон, сиди дома и читай книжки»; «Россия очень богата правами и обязанностями граждан»; «…осужден за психические отклонения от закона».

Сергей Шмидт подчёркивает, что его, как коллекционера, в первую очередь интересуют именно нестандартные высказывания, а не какие-либо «кричащие» ошибки.

«По традиции школьных учителей я называю свои подборки «перловками». Зная о моём хобби, свои «перловки» мне присылают коллеги из других регионов. В коллекции за этот год использованы выдержки из работ выпускников Москвы, Саратовской, Томской, Кемеровской областей и Приморского края», — сказал преподаватель.

Также он обратился «к тем взрослым людям, для которых подобные подборки являются симптомом падения образовательного уровня российской молодежи», заявив, что «не менее смешные коллекции можно составлять из совершенно публичных высказываний политиков, чиновников, бизнесменов и даже преподавателей вузов».

Приводим ещё несколько любопытных высказываний школьников, на этот раз про отклоняющееся поведение и социальную мобильность: «Я однажды отклонился в своем поведении, но мне поставили два за контрольную работу, и я успокоился»; «Люди отклоняются в своем поведении либо из-за наследственности, либо из-за трудностей социализации, либо по причине протеста»; «Отклонения в поведении на рабочем месте должны фиксироваться работодателем и доводиться до сведения семьи и соседей. Ибо мало ли что может совершить человек, когда он не на работе»; «В древности люди делились на богатых и бедных. Сейчас мало что изменилось, разве что все стали грамотными»; «Большинство населения питается из потребительской корзины»; «На дне социальной лестницы очень страшно жить».

Напомним, как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Иркутской области, основной период ЕГЭ-2017 в регионе прошёл в штатном режиме, без серьёзных нарушений.

Основной период ЕГЭ проходил с 29 мая по 1 июля. По словам замминистра образования области Максима Парфенова, на участие в нём в Приангарье было подано 13 764 заявлений, из которых 12 622 — от выпускников общеобразовательных организаций текущего года. В регионе действовали 88 пунктов проведения экзаменов. Для осуществления онлайн-видеонаблюдения были оборудованы 90% ППЭ.

В Иркутской области, как и в целом по России, наиболее востребованными предметами по выбору на ЕГЭ-2017 стали обществознание, физика и история, также в пятерке лидеров — биология и химия.

В 2017 году в Иркутской области зарегистрировано 75 стобалльных результатов по ЕГЭ (в 2016 году — 52). В том числе 59 — по русскому языку, шесть — по информатике и ИКТ, семь — по математике профильного уровня, по одному — по литературе, физике и химии. Четыре выпускника получили сто баллов сразу по двум предметам.

Во время проведения ЕГЭ в Приангарье выявили 22 нарушения — чаще всего это наличие у участника экзамена мобильного телефона. Один акт о нарушении, также в связи с проносом в ППЭ средства мобильной связи, составлен в отношении сотрудника ППЭ.

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Добавим, ЕГЭ — это не только курьёзы. Иногда экзамен оборачивается настоящим скандалом. Подробности одного из резонансных скандалов читайте в материале ИА REGNUM «Надо постараться как-то отупеть»: почему алтайская медалистка завалила ЕГЭ».