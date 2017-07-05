Формальная выдача российских водительских прав иностранцу проблемы не решит

Оренбург, , 15:49 — REGNUM В Оренбурге проблема иностранных работников-водителей в транспорте, осуществляющем пассажирские перевозки, не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил замруководителя местного транспортного предприятия Иван Новиков. По его словам, транспортные организации при приёме на работу отдают предпочтение российским гражданам.

«По той простой причине, что это не только водительские удостоверения, там и более сложная процедура оформления трудового договора, налогообложения и тому подобное. И штрафы там миллионные. У нас в этом году один раз обращался иностранный гражданин с вопросом трудоустройства в качестве водителя. Объективно оценив все риски для предприятия, мы решили не брать его», — сказал Новиков.

Комментируя запрет на труд иностранных водителей с национальными или международными водительскими правами в России, Иван Новиков выразил мнение, что выдача российского водительского удостоверения не должна быть формальностью.

«При выдаче российского водительского удостоверения иностранному гражданину должно анализироваться соответствие тех правил дорожного движения, которые предусмотрены в стране проживания этого гражданина и на соответствие их российским правилам дорожного движения. Если они соответствуют, то понятно, значит, можно выдать российское водительское удостоверение. Если есть различия, значит, должен пройти какую-то подготовку. Если это не связано с дополнительным обучением, то считаю, что это в принципе ни на что не повлияет. Ни на какую безопасность. То есть это чисто формальное требование, которое, наверное, повлечет только наполняемость бюджета госпошлиной», — считает Новиков.

Он сделал акцент на том, что в правилах дорожного движения разных стран могут быть нюансы, например, относительно перевозки детей или в правилах применения габаритных огней:

«Сейчас много таких моментов, не зная которые, человек будет нести административную ответственность необоснованно, его в курс дела-то никто не ввел…».

Иван Новиков также подчеркнул, что с его точки зрения, закон никоем образом не ущемляет права иностранцев.

«Извините, когда я приезжаю в мусульманскую страну мне не напрягают правила поведения в мусульманском обществе, потому что я понимаю — это чужое государство, в нем свои правила, и я как гость обязан их соблюдать. Если я приехал туда жить, то я тем более долен их соблюдать, потому что, как ни крути, я иностранный гражданин. Это нормальная практика», — сказал он.

Напомним, в России с 1 июня 2017 года установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

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Стоит отметить закон принят в 2013 году. Но его вступление в законную силу откладывалось. Между тем депутаты Госдумы РФ предлагают сделать исключение для граждан Киргизии как для граждан страны, единственной на постсоветском пространстве сохранившей русский язык. А вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) предложил и вовсе отменить закон, который установил запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами