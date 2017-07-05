Программа капремонта в Петербурге выполнена на четверть

Санкт-Петербург, , 15:38 — REGNUM Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Санкт-Петербуге в 2017 году выполнена примерно на 25%. Об этом 5 июля сообщил генеральный директор регионального Фонда капремонта Денис Шабуров, передает корреспондент ИА REGNUM.

В 2017 году предполагается выполнить работы более чем по 2,1 тыс. объектам, сейчас электронные аукционы опубликованы на сумму около 8,38 млрд рублей. По 1,9 тыс. объектов на сумму 7,1 млрд рублей торги завершились, более 1,6 тыс. объектов переданы в работу подрядчикам.

Из них в среднем работы выполнены на треть: на 453 объектах ремонт завершен полностью, хотя еще не все документы переданы в Фонд.

На данный момент в городе отремонтировали 38% фасадов в историческом центре, а также 62% кровель, 44% внутридомовых систем теплоснабжения.

Денис Шабуров считает темпы капремонта приемлемыми, так как сначала Фонд сосредоточился на сезонных работах. «Существуют и другие виды работ, не связанные с сезонностью, например, ремонт электрики или ремонт лифта, его можно починить и в ноябре, и в декабре, ничего страшного от этого не будет», — сказал Шабуров.

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Кроме того, добавил он, организация ремонта во многих случаях сопровождается дополнительными сложностями, например, необходимостью получения ордеров ГАТИ или согласования ГИБДД при починке фасадов или кровель.

«Те показатели, которые озвучены, я считаю плановыми. Работы, которые не являются сезонными, отторгуются и будут переданы подрядчикам позде, пока все идет так, как мы рассчитывали, не вижу оснований для опасений или беспокойства», — подчеркнул Шабуров.

Напомним, краткосрочный план капремонта в 2017 году сформирован на сумму в 10,3 млрд рублей, из них 6,1 млрд поступил из городского бюджета, остальное собрали собственники. Наибольший объем средств пойдет на ремонт фасадов, инженерных сетей, замену лифтов и ремонт крыш.

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