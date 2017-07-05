68% граждан РФ считают сталинские репрессии несправедливыми: опрос

Москва, , 15:35 — REGNUM В России понятие «сталинские репрессии» знакомо подавляющему большинству граждан (90%). О несправедливости судебных решений по делам репрессированных сегодня говорят 68% граждан, слышавших о репрессиях, и прежде всего те, в чьих семьях о репрессиях знают не понаслышке (80%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О том, что среди их родных были люди, подвергшиеся карательным мерам, сообщили 24% опрошенных, знакомых с понятием «репрессии». Справедливыми наказания в сталинские времена считают 16%.

Вместе с тем, 43% опрошенных, слышавших о репрессиях, склонно соглашаться с тем мнением, что без осуществления репрессий невозможно было сохранить порядок в стране.

Не согласны с этим мнением и категорически осуждают репрессии 49% опрошенных, 57% — среди тех, в чьих семьях были репрессированные.

Жертвами репрессий, с одной стороны, по словам респондентов, становились, люди, несогласные с политикой властей (37%), а также пользующиеся авторитетом в народе (22%), с другой, — предатели и заговорщики (24%), жулики и воры (23%).

72% жителей России, слышавших о сталинских репрессиях, считают необходимым как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины сталинской эпохи подрастающему поколению, дабы подобное никогда не повторилось.

Напротив, 22% считают, что подобные разговоры должны быть сведены к минимуму, как негативно сказывающиеся на имидже страны.

Опрос проведен 9−10 июня 2017 г. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в фильме Оливера Стоуна призвал избегать «излишней демонизиации» Сталина, поскольку это бьет по СССР и России. Между тем, жители России признали Иосифа Сталина самым выдающимся деятелем всех времен и народов, отдав ему 38% голосов поддержки в опросе, который был проведен «Левада-центром».

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