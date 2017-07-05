Граждане РФ разошлись во взглядах на «сталинские репрессии»

Москва, , 15:02 — REGNUM 49% граждан Российской Федерации категорически осуждают «сталинские репрессии», а 43% респондентов полагают, что без жестких мер нельзя было сохранить порядок в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ при сотрудничестве с музеем истории ГУЛАГа и «Фондом Памяти».

«Существенное число респондентов (43%), слышавших о репрессиях, склонно соглашаться с тем мнением, что без осуществления репрессий невозможно было сохранить порядок в стране, — говорится в сообщении. — Несогласных с этим, категорически осуждающих репрессии, лишь немногим больше (49%)».

Согласно опросу, понятие «сталинские репрессии» знакомо 90% граждан страны, о несправедливых решениях той поры говорят 68% опрошенных.

При этом 72% респондентов считает, что гражданам страны необходимо как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины, чтобы это никогда не повторилось.

По мнению опрошенных, репрессировали в те времена чаще всего тех, кто был не согласен с политикой партии (37%) или пользовались авторитетом у народа (22%). Предателей и заговорщиков отметили в рядах репрессированных 24% респондентов, еще 23% — воров и преступников.