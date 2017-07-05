Метро готовит москвичей к ограничениям в часы пик — депутат Госдумы

Москва, , 14:59 — REGNUM Московский метрополитен готовит общественное мнение к введению ограничений в часы пик, до выборов президента РФ и мэра столицы вряд ли будут введены новые меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля, об этом заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Московский метрополитен решает о вопрос целесообразности наглядного информирования пассажиров о том, как планировать время передвижения в часы пик. В некоторых СМИ новость была интерпретирована как призыв к пассажирам вовсе отказаться от поездок в эти часы.

«Убежден: это не что иное, как подготовка общественного мнения», — считает Нилов.

«Снова звучат обещания и заверения, но отношение к ним уже настороженное», — сказал депутат. — «Пока успокаивает одно: впереди — выборы президента РФ и мэра Москвы, поэтому какие-либо резкие шаги в ближайшее время вряд ли будут предприниматься».

Пресс-служба Московского метрополитена заявила в своем микроблоге в Twitter, что в столичном метро разместят плакаты с информацией о загрузке станций, чтобы проинформировать об этом пассажиров.

О том, что в московском метро появились таблички с информацией «о загрузке поездов по часам — когда и как загружены станции», заявил агентству «Москва» первый заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов на Пятом международном экспертном совете по транспортным вопросам.

По его словам, может помочь разгрузить пассажиропоток в часы пик повышение тарифа на проезд в подземке в это время. По его словам, так сделали в Лондоне.

«Мы рассматриваем возможность мотивации более мягкими способами переводить людей во «вне пик». Например, мы сейчас уже начали размещать плакаты с загрузкой поездов по часам — когда и как загружены станции», — подчеркнул Лапытов.

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