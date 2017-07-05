Путин — за признание в РФ водительских прав Киргизии

Москва, , 14:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобряет инициативу о признании национальных водительских удостоверений Киргизии действующими в России. Об этом 5 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент поддерживает данное обращение с учётом того, что русский язык по Конституции Киргизии является вторым государственным языком в этой республике», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Госдума приняла обращение к президенту России, касающееся замены национальных водительских удостоверений граждан Киргизии на российские. Парламентарии попросили Владимира Путина рассмотреть вариант о предоставлении права управления транспортными средствами в России киргизским гражданам, имеющим водительские права национального или международного образца.

По мнению депутатов, киргизские водители достаточно хорошо владеют русским языком, который у них на родине имеет статус государственного. Таким образом, они качественно осваивают и российские правила дорожного движения.

Читайте также: Водители из Киргизии не допустят ДТП на территории РФ — глава комитета ГД

Напомним, 1 июня 2017 года в России вступил в силу запрет на управление транспортными средствами для водителей с иностранными национальными или международными удостоверениями. Речь идет об осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

Вместе с тем белорусские водительские удостоверения использовать для работы на транспорте в России разрешено. Соответствующее решение вступило в силу 1 июля 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданам Казахстана, Узбекистана, Таджикистана оставят национальные права?