Не смотрят в окно: Промокший Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет

Москва, , 14:33 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал разогнать Мосгидромет, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля. Недовольство парламентария вызвала работа сотрудников Мосгидромета, которые, по мнению депутата, обедали либо сидели в подвале вместо того, чтобы выглянуть в окно и дать корректный прогноз.

«У нас претензии к Мосгидромету. Даже я видел, что черная туча подошла к Москве. Но откройте окно, вы, чиновники Мосгидромета, чего вы не предупредите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Он начался! Мы знаем, что он начнется, с зонтами выходим, а Гидромет идет обедать! Разогнать Мосгидромет! Разогнать! Уволить! Только за один вчерашний дождь! Не потому что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они наверное в подвале сидят — Мосгидромет», — заявил Жириновский.

Лидер ЛДПР проинформировал граждан РФ о том, что 4 июля в результате сильнейшего ливня он впервые промок до нитки.

«Вчера (4 июля) страшный дождь был, впервые промок, никогда я не промокал, до нитки. Внезапно дождь пролил, и я почувствовал, что значит промокнуть до нитки», — указал он.

В Росгидромете ответили на выпады депутата Госдумы. Смотреть в окно и предупреждать москвичей невыполнимо, считают специалисты. «Размер Москвы сами знаете какой. Это значит, во всех районах посадить по метеорологу, чтобы они смотрели в окно и предупреждали. Нет. Есть три станции в Москве и несколько в Подмосковье», — рассказали в Росгидромете.

Отметим, что недовольство Жириновского прогнозы от МЧС не вызвали. «МЧС стало лучше предупреждать, все эти последние штормовые предупреждения все были заранее, даже задолго до возможного», — подчеркнул он.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 30 июня, когда над Москвой бушевал «ветхозаветный» ливень, Жириновский не промок и запасные костюм и туфли ему не потребовались.

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