Курортный сбор должен быть понятной процедурой для операторов и туристов

Симферополь, , 14:29 — REGNUM Крыму больше всего подойдёт единовременный фиксированный платёж курортного сбора, размер которого может меняться в зависимости от конкретной территории либо времени года. Такое мнение на своей официальной странице в Facebook высказал депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

По его словам, на территории полуострова с 1993 вплоть до 2014 года с отдыхающих взимались курортный, рекреационный, а позже и туристический сборы. То есть концептуально для крымского туриста ничего не поменяется.

«Для Крыма наиболее правильным может стать единовременный фиксированный платёж, размер которого может меняться в зависимости от конкретной территории либо времени года. Таким образом курортный сбор будет охватывать и «неорганизованного» туриста — только в 2016 году из более чем 5,5 млн туристов в Крыму менее трети отдыхали в коллективных средствах размещения: большинство предпочитают частный сектор или отдых «дикарём», — отметил депутат.

По его мнению, если сбор будет взиматься исключительно в средствах размещения, тогда необходимо подумать над установлением его размера в виде процентной ставки от стоимости проживания в сутки.

«Не должен человек, выбравший для отдыха номер за 1000 рублей, платить такой же сбор, как и более состоятельные туристы, отдыхающие в пятизвёздочных отелях. Мыслей и идей много. Однозначно сошлись с министром курортов и туризма РК мнениями в двух вещах: первое — средства, поступившие от курортного сбора, должны полностью перечисляться в муниципалитеты, второе — субъект должен сам устанавливать время, место и порядок введения сбора. Нельзя нам допустить и заадминистрированности процесса — курортный сбор должен быть процедурой простой и понятной как для будущих операторов так и для самих туристов», — подчеркнул Андрей Козенко.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении в четырёх субъектах РФ курортного сбора в качестве эксперимента. В частности, сбор предлагается установить в Крыму, а также Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, если эксперимент окажется удачным, то правительство может предложить ввести подобный сбор на всей территории страны.

По замыслу правительства, ставка сбора не будет выше 100 рублей с каждого человека, но при этом сумма сбора может меняться из-за сезонности, продолжительности отдыха и значения курорта.

Также отметим, что на полуострове много сомневающихся в этой идее, поскольку в Крыму нет ни одной курортной территории, официально признанной на региональном уровне.