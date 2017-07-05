Метро Москвы не предлагало воздержаться от поездок в часы пик

Москва, , 14:12 — REGNUM Информация о том, что Московский метрополитен призывает пассажиров отказаться от поездок в часы пик, не соответствует действительности, сообщили 5 июля в пресс-службе метро российской столицы.

«В СМИ вышла некорректная информация о призывах к пассажирам отказаться от поездок в часы пик, — говорится в сообщении. — Призываем СМИ не гнаться за яркими заголовками, противоречащими реальной информации».

В метро пояснили, что московский метрополитен разместит информационные плакаты с данными о загрузке станций в течение дня 5 июля. Целью информирования пассажиров является разгрузка метро в часы пик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов заявил, что разгрузить метро могут «мягкие меры мотивации пассажиров». Например, обладая соответствующей информацией, можно выехать со станций на десять минут раньше или позже, чтобы избежать попадания в заполненный вагон.

Латыпов отметил, что плакаты, на которых показана пиковая загрузка поездов, уже размещаются на станциях метро.

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