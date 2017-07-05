Реновация в разгаре: в Москве занялись пересмотром градостроительных норм

Москва, , 17:05 — REGNUM Власти Москвы ждут от архитекторов предложений по доработке градостроительных нормативов в рамках конкурса на разработку концепций экспериментальных площадок реновации, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«В каждом конкретном случае нужно показать, что проектные решения соответствуют контексту и учитывают интересы людей, проживающих на данной территории. Мы будем придерживаться этого принципа при проектировании новых кварталов в рамках программы реновации», — отметил Кузнецов.

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Непременным условием конкурса, по словам главного архитектора, является то, что все предложенные проектировщиками решения можно будет осуществить на практике. Кроме того, финалистов в дальнейшем привлекут к проектам уже в качестве кураторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный архитектор Москвы выступал за отказ от доставшейся районной застройки времён СССР и перейти к квартальной планировке. По мнению Сергея Кузнецова, застройка 50−60-х годов слишком «рыхлая» и «неорганизованная».

Отказ от прошлой градостроительной политики повлёк за собой и отказ от сопровождающих нормативов.

«Только у нас в стране для пожарной машины необходимо строить дублирующий пожарный проезд. Вполне возможно, проанализировав ситуацию, в будущем изменить эту норму. Пожарные машины могут стоять и на проезжей части, пожары у нас случаются не так часто», — заявлял Сергей Кузнецов.

Тем временем некоторые архитекторы отмечали, что при осуществлении программы сноса уничтожается проработанная и проверенная временем система микрорайонов, но это позиция не повлияла на решение московских властей.

Также осталась без внимания позиция муниципальных депутатов Москвы, которые указали, что закон предлагает разрешить столичному правительству по своему усмотрению сносить жилые дома на любой территории, по отдельности или целыми кварталами, вне зависимости от их возраста, этажности и аварийности, переселять жителей этих домов в соседние районы (а жителей ЦАО, Зеленограда и Новой Москвы — в пределах административного округа), при этом строительство жилых домов как для переселенцев, так и на месте сносимых кварталов разрешается вести без соблюдения санитарных, противопожарных, экологических и иных норм. По их мнению, принятие закона приведет к увеличению населения Москвы на несколько миллионов человек, к критическому ухудшению экологической ситуации и к инфраструктурной катастрофе. Принятие этого закона фактически ликвидирует право собственности сначала в Москве, а потом, вероятно, по всей стране.

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