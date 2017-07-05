В Турции арестовали 25 подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Анкара, , 14:11 — REGNUM Полиция Турции арестовала 5 июля 25 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Anadolu.

Контртеррористические операции проводились правительственными войсками одновременно в нескольких провинциях страны.

Операции были направлены на предотвращение готовящихся терактов, а также раскрытие сети боевиков.

Среди подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находилась 14-летняя индонезийская девочка.

Двое из задержанных планировали осуществление террористических актов за пределами Турции.

Напомним, согласно данным официальных лиц за июнь 2017 года на территории Турции были арестованы 190 подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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