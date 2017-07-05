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В Турции арестовали 25 подозреваемых в связях с ИГИЛ*

Общество

*ИГИЛ – Организация, деятельность которой запрещена в РФ

В Турции арестовали 25 подозреваемых в связях с ИГИЛ*
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Не угадал

Анкара, 5 июля 2017, 14:11 — REGNUM  Полиция Турции арестовала 5 июля 25 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Anadolu.

Контртеррористические операции проводились правительственными войсками одновременно в нескольких провинциях страны.

Операции были направлены на предотвращение готовящихся терактов, а также раскрытие сети боевиков.

Среди подозреваемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находилась 14-летняя индонезийская девочка.

Двое из задержанных планировали осуществление террористических актов за пределами Турции.

Напомним, согласно данным официальных лиц за июнь 2017 года на территории Турции были арестованы 190 подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним