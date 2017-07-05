Без паники: Министр Оренбуржья о ситуации с поломкой медтехники

Оренбург, , 14:03 — REGNUM В Оренбургской области ситуация в орской горбольнице получила широкую огласку после того, как главврач озвучил проблему ремонта двух томографов в учреждении и отсутствия помощи со стороны Минздрава региона. После информационного всплеска министр здравоохранения Оренбуржья Галина Зольникова дала официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. Она отметила, что ведомство оказывало помощь в ремонте медобрудования, очередная заявка взята на контроль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минздрава региона.

В частности, 1 июня оплачен ремонт рентгенаппарата на сумму 1,3 млн рублей, а 7 июня на ремонт магнитно-резонансного томографа выделено 3,5 млн рублей. Очередная заявка от медицинской организации о выходе из строя компьютерного томографа поступила 23 июня. Глава министерства подчеркнула, что вопрос взят на контроль и будет решен в первоочередном порядке.

«Даже в период временного выхода из строя медицинского оборудования пациенты должны получать необходимую медицинскую помощь в полном объеме. У главного врача всегда есть возможность заключить договор с другой медицинской организацией и не впадать в панику при поломке медицинской техники. Названное оборудование есть в других медицинских учреждениях Орска», — сказала Зольникова.

Напомним, что больница № 4 Орска полмесяца работает без компьютерного и магнитно-резонансного томографов. Они вышли из строя.

«В плановом порядке министерство здравоохранения Оренбургской области не выделило денег на замену рентгеновской трубки в компьютерном томографе, которая и так отработала больше положенного. Она и сломалась. Чуть позже вышли из строя компрессоры МРТ», — сказал главврач ГБ № 4 Владимир Коган.

Он также отметил, что доложил о ситуации в Минздрав региона, но там ответили, что средств нет. Затем появился счет на 11 миллионов 200 тысяч рублей, но больнице предложили самой найти средства.

Сейчас пациентов возят на обследования в другие больницы города.

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