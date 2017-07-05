Югра: сотрудников бюро судмедэкспертизы подозревают в вымогательстве

Ханты-Мансийск, , 14:03 — REGNUM В Югре проводится прокурорская проверка по сигналу о злоупотреблениях со стороны должностных лиц бюро судмедэкспертизы Ханты-Мансийска. По информации уральских СМИ, с родственников усопших вымогают деньги за бесплатные по закону услуги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жительница Ханты-Мансийска пожаловалась журналистам на заведующего отделением бюро судмедэкспертизы ХМАО, который якобы потребовал с нее деньги за обмывание и одевание тела усопшего родственника. Женщина в курсе, что в перечень бесплатных услуг входит обмывание, одевание трупа, укладывание его в гроб и вынос гроба в траурный зал для осуществления выдачи законным представителям. Но знание законов не освобождает от реалий: люди, лишенные альтернативы, вынуждены платить. Жительнице Ханты-Мансийска похороны родственника обошлись в 34 тысячи рублей. Одно обмывание влетело в 10 тыс. рублей. Деньги, по ее словам, проводятся через некое ИП.

Информационное агентство «Ura.ru» опубликовало свидетельства о процветании якобы родственного ритуального бизнеса, аффилированного с руководящими лицами бюро судмедэкспертизы. В самом бюро отрицают просочившиеся в СМИ сведения.

«Вся эта история похожа на разборки конкурентов по бизнесу в области ритуальных услуг, с которым наше бюро никак не связано», — заявил изданию начальник бюро судебно-медицинской экспертизы по ХМАО Сергей Чирков.

Примечательно, что в комментариях к информации жители Югры сообщают о подобных случаях родственного ритуального бизнеса в Нягани, где безвозмездные услуги оплачиваются таким же образом — через ИП.

«В Лангепасе такая же картина. ИП предлагает услуги, убитые горем родственники соглашаются, так как совершить омовение, одеть умершего попросту некому, да и тело вынести тоже. Благо, если с работы могут помочь. Везде все одинаково, ничего гарантированного государством нет и в помине. И вряд ли будет вообще когда-нибудь», — пишет один из комментаторов.

Отметим, что примеры платного предоставления услуг по омыванию и одеванию усопших периодически всплывают в информациях антимонопольного ведомства, прокуратуры и СКР по всей стране. В апреле 2017 года арбитражный суд признал незаконной деятельность Томского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, учредителем которого является региональный департамент здравоохранения. Томское бюро предоставляла платно услуги по бальзамированию, по санитарной и косметической обработке, предпохоронному сохранению трупа. Судмедэкспертиза Томска отделалась штрафом.

В Рязани начальника государственного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Рязанской области» и заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов даже судили за оказание населению платных ритуальных услуг через ИП, принадлежащее супруге одного из обвиняемых. Однако патологоанатомы были оправданы в 2013 году несмотря на 20 потерпевших и массу свидетелей.

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