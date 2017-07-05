Фальсификат: челябинский Роспотребнадзор выступил со спецпредупреждением

Челябинск, , 13:50 — REGNUM Продукция четырех производителей молочной продукции, маркированная по принадлежности производства к Челябинской области, признана фальсификатами. Информацию об этом распространило Управление Роспотребнадзора по Челябинской области коллегам из других субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Управлении Роспотребнадзора Татарии приняли информацию и включили ее в список выявленных поставщиков подделок. Четыре производителя молочной продукции фальсифицированной жирами немолочного происхождения, неоднократно выявлялась с маркировкой фирм ООО «Молочный край», ООО «Корпорация Битум», ООО «Торговый дом «Белая ферма» и ООО «СбытПродСервис». Все приписаны, судя по маркировке, к Челябинской области.

Фактически же, после проведения контрольно-надзорных мероприятий, установлено, что эти предприятия отсутствуют по заявленным юридическим и фактическим адресам. Данные проверок направлены в правоохранительные и следственные органы Челябинской области.

Роспотребнадзор просит подключиться граждан, потребляющих продукцию, а также всех заинтересованных, обращаться в Управления Роспотребнадзора по месту жительства и сообщать информацию, в случае обнаружения продукцию вышеуказанных производителей.

Отметим, проблема «суррогатизации», подделки продуктов питания актуальна для потребительского рынка РФ. Большой процент суррогатов имеет место в алкогольной продукции, молочной, хлебобулочной, колбасной и другой. Особенно актуальна проблема подделки молочной продукции, которая складывается из объективных обстоятельств. В постсоветской России резко сократилось поголовье молочного крупного рогатого скота (КРС). В 1990-х года, после развала собственного сельского хозяйства, страну захлестнул импорт молочной продукции. В 2000-х поставки были отрегулированы, однако производство сырого натурального молока в России существенно отстает от потребностей населения. В потребляемых молочных продуктах в России, едва ли половина производится из собственного российского сырья. Остальную часть, при производстве молочных продуктов, дополняют поступающими импортными ингредиентами — сухим молоком и растительными жирами.

Власти намерены решать проблему развитием малого и среднего предпринимательства на селе. Для развития поголовья молочного КРС выделяется господдержка в виде льготного кредита. Однако решить проблему за счет развития фермерства на селе, отмечают эксперты, вряд ли удастся в ближайшей перспективе. Специалисты заявляют о необходимости развития крупных и средних фермерских хозяйств, которые могут производить большие объемы, применяя современную технику и новейшие технологии производства.

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